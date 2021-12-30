Відома українська співачка Оксана Муха поділилась, що думає про "голодну тусу" та блогерів, які влаштували гучну вечірку. Зірка засудила інстаграм-зірок за необдумані дії.

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Оксана Муха про "голодну тусу"

Виконавиця розповіла 24 каналу, що блогери, які влаштували гучну вечірку – не розуміють, що відбувалось та відбувається в країні.

Ми, українці, теж маємо кого соромитися. І це власне ті люди, які не можуть зрозуміти, що відбувається в країні. Ми живемо в часі війни, коли наші хлопці віддають своє життя за нас. Ми свідки смертей чиєїсь дитини, мами, брата, тата. Це дуже страшно. Не усвідомлювати цього – це шалена обмеженість,

– наголосила зірка.

Розмову зі співачкою Оксаною Мухою читайте у межах проєкту Інтерв'ю24.

"А скільки ми втратили до того? Цвіт нашої нації винищували. Дуже боляче усвідомлювати, що серед українців є такий бруд. Бруд нашої землі. Бажаю їм, щоб на своєму шляху зустрічали лише таких, як вони, і не калічили чисті душі. Нехай у них буде окремий світ. Не хочу, щоб моя дитина була їхнім глядачем", – підкреслила вона.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Додамо, Оксана Муха також висловлювалась про російську музику, якої є найбільше у рейтингах українських стрімінгових сервісів. "Українці – зболена нація, яка не вірить в себе, свої сили, не є самодостатньою. Люди не поважають один одного, постійно біжимо кудись за "стадним інстинктом". Нам потрібно вичекати, коли прийде нова кров і побудує ту Україну, про яку ми зараз мріємо, але так і не змогли зробити", – казала співачка.

Що відомо про "голодну тусу"