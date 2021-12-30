Відома українська співачка Оксана Муха поділилась, що думає про "голодну тусу" та блогерів, які влаштували гучну вечірку. Зірка засудила інстаграм-зірок за необдумані дії.
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Оксана Муха про "голодну тусу"
Виконавиця розповіла 24 каналу, що блогери, які влаштували гучну вечірку – не розуміють, що відбувалось та відбувається в країні.
Ми, українці, теж маємо кого соромитися. І це власне ті люди, які не можуть зрозуміти, що відбувається в країні. Ми живемо в часі війни, коли наші хлопці віддають своє життя за нас. Ми свідки смертей чиєїсь дитини, мами, брата, тата. Це дуже страшно. Не усвідомлювати цього – це шалена обмеженість,
– наголосила зірка.
"А скільки ми втратили до того? Цвіт нашої нації винищували. Дуже боляче усвідомлювати, що серед українців є такий бруд. Бруд нашої землі. Бажаю їм, щоб на своєму шляху зустрічали лише таких, як вони, і не калічили чисті душі. Нехай у них буде окремий світ. Не хочу, щоб моя дитина була їхнім глядачем", – підкреслила вона.
Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Що відомо про "голодну тусу"
- 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, блогер Олександр Заліско відсвяткував день народження в еротичній тематиці Show bar. Дійство відбувалося в Будинку вчених. Після безлічі публікацій та сторіз блогерів засудили в мережі, однак вони реагували на це зі словами про те, що цей день не був траурним, а всі навколо різко стали "суперправильними".
- Згодом роботу Будинку вчених призупинили через порушення карантинних норм на вечірці, блогера Заліска викликали до поліції, а також відомі бренди почали відмовлятися від співпраці з усіма, хто був на святі. Лиш тоді зірки інстаграму почали записувати сторіз із вибаченнями.
- 3 грудня помер директор Будинку вчених, що спричинило ще більший шквал критики в мережі. Блогери співчували родині померлого, однак іменинник Заліско не витримав напруги й потрапив до лікарні.
- Наразі лідери думок повернулися до звичного ритму життя й продовжують публікувати дописи й сторіз.