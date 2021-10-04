29 вересня суд прийняв рішення позбавити батька Брітні Спірс опікунства над знаменитою донькою. Співачка нарешті досягла своєї мети й тепер працює над іншими планами.

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Яким буде весілля Брітні Спірс

Тепер виконавиця готується до майбутнього весілля. Інсайдери розповіли, що це не єдині плани Брітні Спірс.

Зараз пріоритети Брітні – вийти заміж, народити дитину, повернути своє суспільне життя в потрібне русло і розібратися в тому, куди були витрачені всі її гроші. Це буде напружений період,

– пише видання.

Та весільна церемонія – зараз одна з найголовніших для артистки. Знаменитість планує провести її наприкінці листопада – на початку грудня. Брітні нібито хоче встигнути вийти заміж до того, як їй виповниться 40 (це станеться 2 грудня).

Брітні Спірс хоче зіграти весілля з Семом Асгарі на Гаваях. Туди вона хоче запросити тих, хто підтримував її у боротьбі за опікунство. Серед зірок це Мадонна, Періс Гілтон, Крістіна Агілера, Майлі Сайрус, Шер та інші.



Брітні Спірс і Сем Асгарі / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Заручини Брітні Спірс