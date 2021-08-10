Знову програш: Брітні Спірс не змогла повернути контроль над своїм маєтком

Днями відбувся новий суд щодо опікунства над американською співачкою Брітні Спірс. Під час засідання було вирішено, що батько співачки далі буде контролювати її нерухомість.

Американська співачка Брітні Спірс продовжує відстоювати право на самостійне життя у суді. Однак нещодавнє засідання не просунуло справу на краще для артистки.

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Нове засідання суду щодо Брітні Спірс

Адвокат виконавиці наполягав, що опікунство дуже шкодить Брітні Спірс, як фізично, так психологічно і фінансово. Тому він просив про відсторонення Джеймі від контролю над нерухомістю.

Відсторонення від контролю над нерухомістю Джеймі Спірса було б важливим кроком для можливого розслідування використання батьком грошей дочки,

– повідомив Метью Розенгарт.

Все-таки суддя відмовив знаменитості в тому, щоб повернути собі контроль над маєтком та іншою нерухомістю. 29 вересня у Лос-Анджелесі знову розглянуть це питання.

Опікунство над Брітні Спірс