Знову програш: Брітні Спірс не змогла повернути контроль над своїм маєтком
Джерело:NBC News
Днями відбувся новий суд щодо опікунства над американською співачкою Брітні Спірс. Під час засідання було вирішено, що батько співачки далі буде контролювати її нерухомість.
Американська співачка Брітні Спірс продовжує відстоювати право на самостійне життя у суді. Однак нещодавнє засідання не просунуло справу на краще для артистки.
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Нове засідання суду щодо Брітні Спірс
Адвокат виконавиці наполягав, що опікунство дуже шкодить Брітні Спірс, як фізично, так психологічно і фінансово. Тому він просив про відсторонення Джеймі від контролю над нерухомістю.
Відсторонення від контролю над нерухомістю Джеймі Спірса було б важливим кроком для можливого розслідування використання батьком грошей дочки,
– повідомив Метью Розенгарт.
Все-таки суддя відмовив знаменитості в тому, щоб повернути собі контроль над маєтком та іншою нерухомістю. 29 вересня у Лос-Анджелесі знову розглянуть це питання.
Опікунство над Брітні Спірс
- 24 червня у суді Лос-Анджелеса відбулося слухання, на кому вперше особисто виступила Брітні Спірс. Вона розповіла, з якими жахливими наслідками опікунства зіткнулась. Це стало початком нового періоду боротьби співачки за самостійне життя.
- Наступного засідання суд відмовився позбавити співачку опікунства. Однак її адвокат пішов у відставку, а концертний менеджер звільнився. Зірка найняла нового адвоката, який раніше працював з відомими артистами.
- Зірка заявила, що завершує кар'єру, а згодом зазначила, що не виступатиме на концертах, допоки буде перебувати під опікунством батька.