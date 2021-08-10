Американська співачка Брітні Спірс продовжує відстоювати право на самостійне життя у суді. Однак нещодавнє засідання не просунуло справу на краще для артистки.
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Нове засідання суду щодо Брітні Спірс
Адвокат виконавиці наполягав, що опікунство дуже шкодить Брітні Спірс, як фізично, так психологічно і фінансово. Тому він просив про відсторонення Джеймі від контролю над нерухомістю.
Відсторонення від контролю над нерухомістю Джеймі Спірса було б важливим кроком для можливого розслідування використання батьком грошей дочки,
– повідомив Метью Розенгарт.
Все-таки суддя відмовив знаменитості в тому, щоб повернути собі контроль над маєтком та іншою нерухомістю. 29 вересня у Лос-Анджелесі знову розглянуть це питання.
Опікунство над Брітні Спірс
- 24 червня у суді Лос-Анджелеса відбулося слухання, на кому вперше особисто виступила Брітні Спірс. Вона розповіла, з якими жахливими наслідками опікунства зіткнулась. Це стало початком нового періоду боротьби співачки за самостійне життя.
- Наступного засідання суд відмовився позбавити співачку опікунства. Однак її адвокат пішов у відставку, а концертний менеджер звільнився. Зірка найняла нового адвоката, який раніше працював з відомими артистами.
- Зірка заявила, що завершує кар'єру, а згодом зазначила, що не виступатиме на концертах, допоки буде перебувати під опікунством батька.