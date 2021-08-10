Американська співачка Брітні Спірс продовжує відстоювати право на самостійне життя у суді. Однак нещодавнє засідання не просунуло справу на краще для артистки.

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Нове засідання суду щодо Брітні Спірс

Адвокат виконавиці наполягав, що опікунство дуже шкодить Брітні Спірс, як фізично, так психологічно і фінансово. Тому він просив про відсторонення Джеймі від контролю над нерухомістю.

Відсторонення від контролю над нерухомістю Джеймі Спірса було б важливим кроком для можливого розслідування використання батьком грошей дочки,

– повідомив Метью Розенгарт.

Все-таки суддя відмовив знаменитості в тому, щоб повернути собі контроль над маєтком та іншою нерухомістю. 29 вересня у Лос-Анджелесі знову розглянуть це питання.

Опікунство над Брітні Спірс