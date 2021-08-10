Американская певица Бритни Спирс продолжает отстаивать право на самостоятельную жизнь в суде. Однако недавнее заседание не продвинуло дело к лучшему для артистки.
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Новое заседание суда по Бритни Спирс
Адвокат исполнительницы настаивал, что опекунство очень вредит Бритни Спирс, как физически, так психологически и финансово. Поэтому он просил об отстранении Джейми от контроля над недвижимостью.
Отстранение от контроля над недвижимостью Джейми Спирса было бы важным шагом для возможного расследования использования отцом денег дочери,
– сообщил Мэтью Розенгарт.
Все-таки судья отказал знаменитости в том, чтобы вернуть себе контроль над поместьем и другой недвижимостью. 29 сентября в Лос-Анджелесе снова рассмотрят этот вопрос.
Опекунство над Бритни Спирс
- 24 июня в суде Лос-Анджелеса состоялось слушание, на котором впервые лично выступила Бритни Спирс. Она рассказала, с какими ужасными последствиями опекунства столкнулась. Это стало началом нового периода борьбы певицы за самостоятельную жизнь.
- На следующем заседании суд отказался лишить певицу опекунства. Однако ее адвокат ушел в отставку, а концертный менеджер уволился. Звезда наняла нового адвоката, который ранее работал с известными артистами.
- Звезда заявила, что завершает карьеру, а впоследствии отметила, что не будет выступать на концертах, пока будет находиться под опекунством отца.