Публікації в інстаграмі американської зірки Брітні Спірс викликають багато запитань у фанатів. Вони підозрюють, що акаунт веде не співачка. Візажист артистки вважає так само.

Візажист американської знаменитості Брітні Спірс Біллі Брасфілд, що також працював з Бейонсе та Крістіною Агілерою, заявив, що спілкувався з артисткою в соцмережах.

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Брітні Спірс не контролює свої соцмережі

Після того, як вийшла публікація Брітні Спірс в інстаграмі, де зірка відреагувала на документальний фільм про неї, візажист вирішив написати співачці. Чоловік наголосив, що Брітні підтвердила, що акаунт насправді веде не вона.

"Це її контент, але слова... це не те, що вона відчуває. Я одразу зрозумів, що це не вона. Я написав їй про це, і вона відповіла мені вчора ввечері. Що засмутило (в публікації, – Showbiz) – це засудження її фанатів, руху #FreeBritney і людей, які тепер дуже свідомо дивляться на факти й те, що відбувається", – розповів Біллі Брасфілд.

На думку чоловіка, цей допис опублікували, щоб тимчасово відвернути увагу прихильників від суду щодо опікунства над співачкою. Тепер Брітні Спірс назавжди хоче заборонити батькові контролювати її фінансове та особисте життя.

Водночас сам батько зірки Джеймі Спірс хоче домогтись рішення, щоб послуги його адвокатів оплачувалися з фінансів дочки. На його думку, він робить для зіркової доньки якнайкраще. "Якщо суд це схвалить, Брітні, по суті, буде платити адвокатам свого батька, щоб ті боролися з нею в суді", – пише видання.

Як Брітні Спірс відреагувала на документальний фільм