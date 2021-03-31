Брітні Спірс вперше прокоментувала фільм про себе: фанати підозрюють, що це не її текст
Американська співачка Брітні Спірс порушила мовчання з моменту виходу документального фільму про неї Framing Britney Spears, випущений виданням The New York Times. Жінка зізналась, що плакала два тижні після прем'єри і не змогла додивитись стрічку до кінця.
Джерело:інстаграм Брітні Спірс
Зірка 2 місяці зберігала мовчання і лише зараз опублікувала в інстаграмі допис, де зізналась, що фільм став для неї ще болючішим, ніж вона очікувала. До допису вона прикріпила відео зі своїми дивакуватими танцями в будинку.
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"Я не дивилася документальний фільм. Але з того, що я побачила, мене занепокоїло те, в якому світлі мене в ньому представили. Я проплакала два тижні, і я досі іноді плачу... Я роблю все, що можу, щоб зберегти в собі радість, любов, щастя... Я тут не для того, щоб бути ідеальною. Ідеальною бути нудно. Я тут, щоб поширювати доброту", – написала Брітні Спірс.
Вона додала, що все її життя було предметом для спекуляцій, а ЗМІ завжди її засуджували, ображали та збивали з пантелику. Це триває до сьогодні і їй потрібно багато сил, аби "довіритися Всесвіту з усією своєю вразливістю і беззахисністю".
Реакція мережі
Користувачі інстаграму переконані, що Брітні Спірс насправді не писала цей текст, а це зробили за неї.
- "Чи можемо ми отримати відео, на якому ви наступного разу будете вводити власні підписи замість танців? Хочу вірити, що це ви говорите за себе, але я налаштований скептично: "Ми тебе любимо!";
- "Здається, Брітні це не пише";
- "Немає жодного шансу, що вона написала це";
- "Брітні не писала цей допис...";
- "Я дійсно хочу почути, як вона це говорить... Вони завжди роблять для неї підписи";
- "Мені дуже шкода, якщо це так. Я не думаю, що ви так думали. Ми бачили лише людину, яку явно використовували в ЗМІ. Ми бачили, як хтось страждає на очах у публіки, і нам боляче за вас. У вас добре серце, і я сподіваюся, що з вами все в порядку".
Що відомо про фільм Framing Britney Spears?Стрічка вийшла 5 лютого 2021 року на платформі Hulu. Режисером фільму стала Сама Старк, а продюсером виступила газета The New York Times. У фільмі йдеться про творчий шлях артистки, її проблеми з наркотиками та алкоголем, цькування преси та опікунство батька.
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