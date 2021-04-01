Публикации в инстаграме американской звезды Бритни Спирс вызывают много вопросов у фанатов. Они подозревают, что аккаунт ведет не певица. Визажист артистки считает так же.

Визажист американской знаменитости Бритни Спирс Билли Брасфилд, также работавший с Бейонсе и Кристиной Агилерой, заявил, что общался с артисткой в соцсетях.

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Бритни Спирс не контролирует свои соцсети

После того, как вышла публикация Бритни Спирс в инстаграме, где звезда отреагировала на документальный фильм о ней, визажист решил написать певице. Мужчина подчеркнул, что Бритни подтвердила, что аккаунт на самом деле ведет не она.

"Это ее контент, но слова... это не то, что она чувствует. Я сразу понял, что это не она. Я написал ей об этом, и она ответила мне вчера вечером. Что огорчило (в публикации, – Showbiz) – это осуждение ее фанатов, движения #FreeBritney и людей, которые теперь очень сознательно смотрят на факты и то, что происходит", – рассказал Билли Брасфилд.

По мнению мужчины, это сообщение опубликовали, чтобы временно отвлечь внимание поклонников от суда по поводу опекунства над певицей. Теперь Бритни Спирс навсегда хочет запретить отцу контролировать ее финансовую и личную жизнь.

В то же время сам отец звезды Джейми Спирс хочет добиться решения, чтобы услуги его адвокатов оплачивались за счет финансов дочери. По его мнению, он делает для звездной дочери как нельзя лучше. "Если суд это одобрит, Бритни, по сути, будет платить адвокатам своего отца, чтобы те боролись с ней в суде", – пишет издание.

Как Бритни Спирс отреагировала на документальный фильм