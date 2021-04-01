Бритни Спирс не разрешают самостоятельно вести соцсети
Публикации в инстаграме американской звезды Бритни Спирс вызывают много вопросов у фанатов. Они подозревают, что аккаунт ведет не певица. Визажист артистки считает так же.
Источник:Page Six
Визажист американской знаменитости Бритни Спирс Билли Брасфилд, также работавший с Бейонсе и Кристиной Агилерой, заявил, что общался с артисткой в соцсетях.
К слову Спирс ждала от меня помощи, – Шэрон Стоун рассказала о письме от певицы
Бритни Спирс не контролирует свои соцсети
После того, как вышла публикация Бритни Спирс в инстаграме, где звезда отреагировала на документальный фильм о ней, визажист решил написать певице. Мужчина подчеркнул, что Бритни подтвердила, что аккаунт на самом деле ведет не она.
"Это ее контент, но слова... это не то, что она чувствует. Я сразу понял, что это не она. Я написал ей об этом, и она ответила мне вчера вечером. Что огорчило (в публикации, – Showbiz) – это осуждение ее фанатов, движения #FreeBritney и людей, которые теперь очень сознательно смотрят на факты и то, что происходит", – рассказал Билли Брасфилд.
По мнению мужчины, это сообщение опубликовали, чтобы временно отвлечь внимание поклонников от суда по поводу опекунства над певицей. Теперь Бритни Спирс навсегда хочет запретить отцу контролировать ее финансовую и личную жизнь.
Как Бритни Спирс отреагировала на документальный фильм
- Певица опубликовала видео со странными танцами, а в подписи высказалась о фильме Framing Britney Spears.
- Звезда якобы призналась, что проплакала 2 дня, ведь ее очень расстроило то, в каком свете ее выставили.
- Бритни добавила, что ее жизнью всегда спекулировали.
- При этом в сети убеждены, что эти мысли не принадлежат знаменитости.
Поделиться новостью