Після провалу 2021 року Велика Британія відправила на Євробачення учасника, який мало не приніс їй перемогу. 32-річний Сем Райдер з піснею Space Man отримав найбільше балів від національних журі, але програв Kalush Orchestra, які зірвали рекордну кількість глядацьких голосів. Однак на українських реперів артист не образився, радше навпаки – підтримав їх уже в рідній країні.

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Сем Райдер повернувся з Євробачення-2022 у рожевій панамі

У понеділок, 16 травня, Сем Райдер прилетів до Лондона з Турина. Він приземлився в аеропорту Хітроу, де на нього чекали фанати і преса. Для першої появи перед земляками після Євробачення-2022 співак обрав look, який розчулив усю Україну. На британцю була рожева панама, як в Олега Псюка, з написом Kalush Orchestra!

У ній він радісно крокував перед камерами, приймав кульки від прихильників та усміхався. Своїм коротким коментарем журналісту він дав зрозуміти, що ані трохи не засмучений другим місцем.

Я почуваюся фантастично. Абсолютно неймовірний досвід, такий корисний досвід,

– лаконічно поділився емоціями Сем Райдер.

Сем Райдер з Євробачення-2022 у рожевій панамі від Kalush Orchestra: дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, що до оголошення результатів глядацького голосування Сем Райдер з Британії був головним претендентом на перемогу на Євробаченні-2022. Тоді як Україна займала аж четверту сходинку – 283 бали проти наших 192.

Однак смс-голосування глядачів перевернуло турнірну таблицю з ніг на голову. Єврофани віддали нам аж 439 балів з 480 можливих. Так, Kalush Orchestra став беззаперечним лідером гранд-фіналу!

Цікаво, що рожеві панами мав ледь не весь прес-центр Євробачення-2022. У них засвітилися представники Франції гурт Alvan & Ahez, який посів передостаннє місце, та Моніка Лю з Литви.