Серед учасників, які показали свої номери у першому півфіналі, були й українці – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти приєдналися до числа тих учасників, які змагатимуться за перемогу у фіналі 14 травня.
Важливо Євробачення-2022: всі пісні учасників конкурсу, що лунатимуть на сцені в Турині
Євробачення-2022: результати голосування у першому півфіналі
Серед 17 півфіналістів шляхом голосування обрали 10 найкращих учасників. Їхні номери побачимо у фіналі конкурсу:
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
Результати голосування / Скриншот з відео
До слова Онлайн-трансляція Євробачення-2022
Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться у четвер, 12 травня. Тоді на сцену вийдуть представники ще 18 країн, серед яких шляхом голосування оберуть 10 фіналістів. Вони разом з 10 фіналістами з першого півфіналу та представниками країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції боротимуться за перемогу 14 травня.