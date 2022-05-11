Серед учасників, які показали свої номери у першому півфіналі, були й українці – гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти приєдналися до числа тих учасників, які змагатимуться за перемогу у фіналі 14 травня.

Важливо Євробачення-2022: всі пісні учасників конкурсу, що лунатимуть на сцені в Турині

Євробачення-2022: результати голосування у першому півфіналі

Серед 17 півфіналістів шляхом голосування обрали 10 найкращих учасників. Їхні номери побачимо у фіналі конкурсу:

Литва: Моніка Лю – Sentimentai Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry Україна: Kalush Orchestra – Stefania Нідерланди: S10 – De diepte Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul Португалія: Маро – Saudade, saudade Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Вірменія: Роза Лінн – Snap



Результати голосування / Скриншот з відео

До слова Онлайн-трансляція Євробачення-2022

Другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться у четвер, 12 травня. Тоді на сцену вийдуть представники ще 18 країн, серед яких шляхом голосування оберуть 10 фіналістів. Вони разом з 10 фіналістами з першого півфіналу та представниками країн-засновниць конкурсу – Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії та Франції боротимуться за перемогу 14 травня.