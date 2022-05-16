После провала 2021 года Великобритания отправила на Евровидение участника, который едва не принес ей победу. 32-летний Сэм Райдер с песней Space Man получил больше всего баллов от национальных жюри, но проиграл Kalush Orchestra, которая сорвала рекордное количество зрительских голосов. Однако на украинских рэперов артист не обиделся, скорее, наоборот – поддержал их уже в родной стране.

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Сэм Райдер вернулся из Евровидения-2022 в розовой панаме

В понедельник, 16 мая, Сэм Райдер прилетел в Лондон из Турина. Он приземлился в аэропорту Хитроу, где его ждали фанаты и пресса. Для первого появления перед земляками после Евровидения-2022 певец выбрал look, умиляющий всю Украину. На британце была розовая панама, как у Олега Псюка, с надписью Kalush Orchestra!

В ней он радостно шагал перед камерами, принимал шарики от поклонников и улыбался. Своим кратким комментарием журналисту он дал понять, что ничуть не расстроен вторым местом.

Я чувствую себя фантастически. Абсолютно невероятный опыт, такой полезный опыт,

– лаконично поделился эмоциями Сэм Райдер.

Сэм Райдер с Евровидения-2022 в розовой панаме от Kalush Orchestra: смотрите видео онлайн

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Напомним, что до оглашения результатов зрительского голосования Сэм Райдер из Британии был главным претендентом на победу на Евровидении-2022. В то время как Украина занимала четвертую строчку – 283 балла против наших 192.

Однако смс-голосование зрителей перевернуло турнирную таблицу с ног на голову. Еврофаны отдали нам 439 баллов из 480 возможных. Так, Kalush Orchestra стал безоговорочным лидером гранд-финала!

Интересно, что в розовых панамах был чуть ли не весь пресс-центр Евровидения-2022. В них засветились представители Франции группа Alvan & Ahez, занявшая предпоследнее место, и Моника Лю из Литвы.