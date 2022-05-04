Бояться, що їх сплутають з росіянами: онуки скандальної Сніжани Єгорової перейшли на українську
Джерело:інстаграм Стасі Ровінської
Через війну найстарша донька путіністки Сніжани Єгорової виїхала за кордон. Зараз Стася Ровінська з чоловіком і трьома дітьми в Афінах. У Греції її хлопці перейшли на українську мову, бо бояться, що їх сприймуть за росіян.
У кадрі 29-річна акторка та телеведуча Стася Ровінська спілкується українською, тоді як вдома та з дітьми часто переходила на російську. Тепер у їхній сім'ї лише державна мова. Її маленькі сини – 7-річний Еван і 5-річний Еней – самі відмовилися від мови ворога. Ймовірно, українську вчить і 2-річна Емма.
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Онуки Сніжани Єгорової перейшли на українську мову
Мої малі в Києві вдома розмовляли переважно російською, хоча у нас у родині дві мови. Але коли ми виїхали за кордон, вони вирішили розмовляти українською, бо бояться, що хтось почує, що вони балакають російською, і подумає, що вони росіяни. А це сором страшенний, і не дай Боже,
– розповіла Стася Ровінська.
Скриншот з інстаграм-сторіс доньки Сніжани Єгорової
Скриншот з інстаграм-сторіс доньки Сніжани ЄгоровоїПро всіх українських зірок, які з початку війни перейшли на державну мову, читайте за посиланням.
Що Стася Ровінська каже про маму-зрадницю Сніжану Єгорову
- Телеведуча вже півтора року не спілкується з мамою Сніжаною Єгоровою, яка публічно підтримує Путіна та називає українських героїв "рагулями і селюками". Вони розсварилися через різні світогляди та протилежні громадянські позиції.
- Після того, як Єгорова на весь ютуб розхвалила Путіна за визнання бойовиків, Стася Ровінська послала маму-рашистку вслід за російським кораблем і назвала "мерзотою".
- Як з'ясувалося, навіть після цього донька намагалася достукатися до Єгорової, а на початку квітня заявила: "Це більше не людина, забудьте її". За її словами, забуття – це те, чого найбільше боїться її мама-зрадниця.