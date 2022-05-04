Боятся, что их спутают с россиянами: внуки скандальной Снежаны Егоровой перешли на украинский

Из-за войны старшая дочь путинистки Снежаны Егоровой выехала за границу. Сейчас Стася Ровинская с мужем и тремя детьми в Афинах. В Греции ее ребята перешли на украинский язык, потому что боятся, что их воспримут за россиян.

В кадре 29-летняя актриса и телеведущая Стася Ровинская общается на украинском, в то время как дома и с детьми часто переходила на русский. Теперь в их семье только государственный язык. Ее маленькие сыновья – 7-летний Эван и 5-летний Эней – сами отказались от языка врага. Вероятно, украинский учит и 2-летняя Эмма.

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Внуки Снежаны Егоровой перешли на украинский язык

Мои малыши в Киеве дома разговаривали преимущественно на русском, хотя у нас в семье два языка. Но когда мы выехали за границу, они решили разговаривать на украинском, потому что боятся, что кто-то услышит, что они говорят по-русски, и подумает, что они русские. А это стыд страшный, и не дай Бог,

– рассказала Стася Ровинская.

Скриншот из инстаграм-сторис дочери Снежаны Егоровой

Скриншот из инстаграм-сторис дочери Снежаны Егоровой

Что Стася Ровинская говорит о маме-предательнице Снежане Егоровой

Телеведущая уже полтора года не общается с мамой Снежаной Егоровой, которая публично поддерживает Путина и называет украинских героев "рагулями и селюками". Они рассорились из-за разных мировоззрений и противоположных гражданских позиций.

После того как Егорова на весь ютуб расхвалила Путина за признание боевиков, Стася Ровинская послала маму-рашистку вслед за российским кораблем и назвала "мразью".

Как выяснилось, даже после этого дочь пыталась достучаться до Егорова, а в начале апреля заявила: "Это больше не человек, забудьте ее". По ее словам, забвение – это то, чего больше всего боится ее мама-предательница.