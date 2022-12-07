Скандальний продюсер раніше працював з такими музикантами як група "Гриби" та співак Wellboy, але коли перший гурт розпався, а Wellboy розірвав з ним контракт, той подався на Росію. Спочатку він жив у Грузії, а потім перебрався у країну-агресорку.

До слова Вата в голові, – Крупін зізнався, чи був Бардаш прихильником Росії до 24 лютого

Бардаш почав співпрацювати з окупантами

Чоловік днями приїхав в окупований Алчевськ, де народився, записавши відео в одному з концертних залів міста. Свій музичний конкурс він назвав "Звуки мого регіону", де розпочав пошук "талантів Донбасу". Він запевняє, що найкращого з учасників "слухатимуть мільйони".

Я запускаю конкурс "Звук мого регіону", який має розкрити потенціал талановитих людей на Донбасі. Кількість пісень, спрямованих від одного автора, не обмежена. У якому жанрі буде виконано композицію або яким чином записано – у студії чи на телефон – значення не має. Важлива твоя унікальність,

– написав Бардаш.

Зокрема зрадник зробив фото біля зросійщеної стели на в'їзді до міста і підписав фото "Батьківщина!". Схоже, чоловік не був вдома з 2014-го року.



Бардаш приїхав в окупований Алчевськ / Фото з телеграму зрадника

Зазначимо, що Алчевськ на початку російсько-української війни став одним з осередків діяльності проросійських сил. Наприкінці квітня сепаратисти захопили будівлю мерії, а вже у травні провели псевдореферендум на користь Росії. Попри намагання українських активістів завадити захопленню міста, проросійськи налаштовані люди та агенти зробили все, щоб місто було захоплене російськими бойовиками. Вже 8 років Алчевськ перебуває під окупацією Росії.