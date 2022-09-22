У прямій трансляції за 21 вересня Юрій Бардаш розповів, як уже майже три місяці обживається в Москві. Це після того, як пішки тікав з Грузії від Грузинського легіону. Він радів, що столиця росії "чиста, красива, спокійна, мирна" і назвав її "найбезпечнішим містом на планеті". Крім того, експродюсер Wellboy похвалився, що зв'язався з духовним наставником владіміра путіна – митрополитом тихоном.

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Бардаш зв'язався з духовним наставником путіна й отримає "русскій" паспорт

У росії Юрій Бардаш подався в релігію, бо "почав думати, як може бути корисним своєму народу". Його занесло в місто Печори, де він молився і наткнувся на митрополита російської православної церкви тихона. Він чомусь вирішив, що Бардашу більше пасувало б ім'я Георгій, а не Юрій. Тому у новому російському паспорті його запишуть саме так.

Я не знаю, як так сталося, але мене прийняв владика тихон і благословив на справи. Коли ми з ним знайомилися, я сказав, що мене звати Юрій, а він мене поправив, що звати мене Георгій. Так що в моєму "русском" паспорті, який я буду отримувати, буде вже Георгій Бардаш, а не Юрій,

– розповів продюсер.

Бардаш "заспівав" про демократію в росії

Звичайно ж, він не міг не розхвалити владіміра путіна та російське гарматне м'ясо, яке назвав "своїм" і побажав перемоги.

"Коли я чую, що тут диктатура, тут деспотія. Ви що смієтеся? Якби в Україні хоч хтось заряджав так, як заряджає ось тут Собчак, енна кількість цих говорилок, то за пів години приїжджали б, забирали б, і цих людей більше ніхто не знайшов би. Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. У мене волосся дибки стає, наскільки влада росії дозволяє в настільки важкий для народу час усім цим говорилкам говорити. Я розумію, тому що свобода слова. Хочеш – кажи. Тут це є… владімір владіміровіч – велика особистість. Уся його команда тягне на собі відповідальність за весь світ у прямому розумінні цього слова", – видав Юрій Бардаш.

Крім того, Юрій Бардаш оголосив "культурну мобілізацію". Він готує свою передачу, яка "покликана виявляти в народі творчий потенціал", бо всі артисти, за його словами, розбіглися. "Наші качнуть так, що Європа зникне. Це факт", – пригрозив продюсер.

"Російський солдат прийде і звільнить"

Цікаво, що Бардаш звернувся й до "нормальних" українців. Він попросив "сидіти тихенько" і чекати, поки російські солдати їх звільнять. Схоже, він ще не чув про звільнення Харківщини та контрнаступ на Херсон.

Усе, що я можу передати своїм братам в Україні – бережіть себе, як тільки можете. Російський солдат прийде і звільнить. Це станеться, це вже відбувається,

– зморозив Бардаш.

Нагадаємо, вперше своєю маячнею Юрій Бардаш поділився 1 липня. Він вийшов у прямий ефір в інстаграмі й видав низку проросійських заяв про "один русскій народ" і "вчасну капітуляцію" України.