Скандальный продюсер раньше работал с такими музыкантами как группа "Грибы" и певец Wellboy, но когда первая группа распалась, а Wellboy разорвал с ним контракт, тот отправился на Россию. Сначала он жил в Грузии, а затем перебрался в страну-агрессорку.

К слову Вата в голове, – Крупин признался, был ли Бардаш поклонником России до 24 февраля.

Бардаш начал сотрудничать с оккупантами

Муж на днях приехал в оккупированный Алчевск, где родился, записав видео в одном из концертных залов города. Свой музыкальный конкурс он назвал "Звуки моего региона", где начал поиск "талантов Донбасса". Он уверяет, что лучшего из участников будут "слушать миллионы".

Я запускаю конкурс "Звук моего региона", который должен раскрыть потенциал талантливых людей на Донбассе. Количество песен, направленных от одного автора, не ограничено. В каком жанре будет исполнена композиция или каким образом записано – в студии или на телефон – значения не имеет. Важна твоя уникальность,

– написал Бардаш.

В частности, предатель сделал фото возле обрушенной стелы на въезде в город и подписал фото "Родина!". Похоже, мужчина не был дома с 2014 года.



Бардаш приехал в оккупированный Алчевск / Фото с телеграмма предателя

Отметим, что Алчевск в начале русско-украинской войны стал одним из центров деятельности пророссийских сил. В конце апреля сепаратисты захватили здание мэрии, а уже в мае провели псевдореферендум в пользу России. Несмотря на попытки украинских активистов помешать захвату города, пророссийски настроенные люди и агенты сделали все, чтобы город был захвачен российскими боевиками. Уже 8 лет Алчевск находится под оккупацией России.