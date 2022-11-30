Лідер реп-гурту "Корупція" Михайло Крупін розповів про взаємини зі зрадником Юрієм Бардашем, який різко "перевзувся" та поїхав до Росії. Він пригадав, чи були в нього проросійські погляди.
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Крупін про Юрія Бардаша
Михайло Крупін розповів, що помічав лише антисемітські погляди Бардаша. Водночас той не нібито не хотів жити в Росії й пропагандувати "русский мир".
Він не був прихильником "руського міра", тобто такої ідеології, що ми всі маємо бути в одній країні й що ми всі "росіяни"… Я чув від нього якісь там "англосакси", "масони", ось такі от штуки,
– поділився виконавець.
Михайло згадав, що Бардаш спершу фактично підтримував ЗСУ, бо збирав тепловізор для батька дружини. Згодом же почав публікувати дивні дописи й робити ефіри, де говорив про "великий російський народ".
"Після 24 лютого він почав збирати на тепловізор для батька своєї дружини, котрий пішов до тероборони. Я думав, що він все зрозумів, але потім мені почали скидувати ці скріншоти… Я зрозумів, що тепловізор тепловізором, а вата в голові – це не можна вилікувати".
Переїзд Бардаша в Росію
Михайло Крупін вважає, що Юрій Бардаш вже отримав російський паспорт. "Я думаю, що так, отримав. Я не знаю точно. Останнє, що я чув, що він десь у якому гуртожитку там".
- Нагадаємо, після скандальних ефірів у мережах Юрія Бардаша побачили в Росії. Згодом він повідомив, що начебто пішки йшов до країни-терористки, поки за ним гнався Грузинський легіон.
- Колаборант і сепаратист згодом розповів, що подався в релігію та за порадами митрополита РПЦ вирішив змінити ім'я. Тож у російському паспорті його зватимуть Георгієм.
- "Демократичнішого суспільства, ніж тут, я не бачив ніколи ніде. У мене волосся дибки стає, наскільки влада Росії дозволяє в настільки важкий для народу час усім цим говорилкам говорити. Я розумію, тому що свобода слова. Хочеш – кажи. Тут це є… Владімір Владіміровіч – велика особистість", – говорив Бардаш.