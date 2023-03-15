Мінкульт підготував зміни в порядок виїзду артистів за кордон: кого випускатимуть з України

15 березня 2023, 10:24
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Нещодавно розгорівся скандал щодо виїзду артистів за кордон під час війни. Тепер Міністерство культури та інформаційної політики підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє 24 Канал

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Кого випускатимуть з України

Ткаченко зазначив, що діячі культури, які хочуть виїхати за кордон, мають надати:

  • підтвердження, що в їхніх організаціях проводять військовий облік;
  • контракти, де сказано, для чого вони їдуть;
  • звіти за підсумками поїздки;

І навіть з цими документами виїзд можуть дозволити лише на 60 днів. 

Чому виник скандал з виїздом артистів за кордон

  • Гуморист Андрій Щегель зміг виїхати за кордон як артист, попри те, що отримав три повісти в Україні. Зараз Андрій перебуває в Туреччині, звідки оскандалився цинічними фразами про Україну, а потім просив вибачення. 
  • Вокаліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував скандал навколо гумориста. Тополя зізнався, що відчуває огиду до людей, котрі зрадили батьківщину.
  • Український режисер та кліпмейкер Тарас Голубков також отримав дозвіл на перетин кордону, хоча й збрехав Мінкульту про мету поїздки. Він сказав, нібито хотів зняти відео про Україну, а насправді зняв кліп для росіянки Клави Коки.
  • Через це деяких артистів тепер не випускають за кордон. Наразі Мінкульт працює над змінами до порядку виїзду. 

Автор: Христина Кобак