Виступав на весіллі, – Арсен Мірзоян чесно сказав, чи дружить з Винником

Український співак Арсен Мірзоян розповів, у яких стосунках перебуває зараз з Олегом Винником. Адже артист був одним із головних гостей на весіллі Мірзояна з Тонею Матвієнко.

До слова, Винник від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині та рідко виходить на зв'язок. Востаннє він давав інтерв'ю в червні та розповідав, чому виїхав з України.

Ого Різко стало погано, – Арсен Мірзоян назвав причину смерті Ніни Матвієнко

Арсен Мірзоян відповів, хто для нього Олег Винник

За словами співака, міцних стосунків між ним і Олегом Винником ніколи не існувало.

Ми ніби друзями і не були. Просто знайомі, колега по цеху,

– поділився співак.

На запитання ведучого, чому тоді з Тонею запрошували Винника на весілля, Арсен дав лаконічну відповідь.

На той момент були дружні стосунки. Привіт-Привіт,

– сказав музикант.

Мірзоян додав, що вони з дружиною не платили Олегу за те, щоб прийшов на їхнє весілля. Також співак поділився своєю думкою, чи може Винник продовжити кар'єру в Україні.

Хтось скаже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно для всіх. І він так само може неочікувано повернутись, бо люди не змінюються і всі ті ж самі його прихильники також,

– зазначив музикант.

Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн

Що думають зірки про зникнення Олега Винника