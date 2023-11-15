Виступав на весіллі, – Арсен Мірзоян чесно сказав, чи дружить з Винником
Джерело:Слава Дьомін
Український співак Арсен Мірзоян розповів, у яких стосунках перебуває зараз з Олегом Винником. Адже артист був одним із головних гостей на весіллі Мірзояна з Тонею Матвієнко.
До слова, Винник від початку повномасштабного вторгнення перебуває в Німеччині та рідко виходить на зв'язок. Востаннє він давав інтерв'ю в червні та розповідав, чому виїхав з України.
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Арсен Мірзоян відповів, хто для нього Олег Винник
За словами співака, міцних стосунків між ним і Олегом Винником ніколи не існувало.
Ми ніби друзями і не були. Просто знайомі, колега по цеху,
– поділився співак.
На запитання ведучого, чому тоді з Тонею запрошували Винника на весілля, Арсен дав лаконічну відповідь.
На той момент були дружні стосунки. Привіт-Привіт,
– сказав музикант.
Мірзоян додав, що вони з дружиною не платили Олегу за те, щоб прийшов на їхнє весілля. Також співак поділився своєю думкою, чи може Винник продовжити кар'єру в Україні.
Хтось скаже, що Олег Винник закінчив. Але слухайте ми всі знаємо, як він почав. Це теж було несподівано абсолютно для всіх. І він так само може неочікувано повернутись, бо люди не змінюються і всі ті ж самі його прихильники також,
– зазначив музикант.
Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн
Що думають зірки про зникнення Олега Винника
- Під час одного з виступів на "Лізі сміху" гуморист Ігор Ласточкін висміяв Влада Яму та Олега Винника, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон. Жарт був у тому, що вони нібито зникли безвісти, бо захищають батьківщину на культурному фронті.
- Радіоведучий Слава Дьомін на запитання, кого вважає найбільшим крінжем, відповів, що Олега Винника. На його думку, він дав інтерв'ю запізно й говорив там дивні речі.
- Телеведучий Юрій Горбунов розповідав, що вважає інтерв'ю Олега Винника "ні про що". Однак, припустив, що прихильниці артиста можуть прийняти його назад.
- Співачка Даша Астаф'єва висміяла розповідь Винника про те, що він під час війни жодного разу не відвідував перукаря. Вона сказала, що "це просто мем".
- Продюсер Михайло Ясинський вважає, що Олег Винник не в темі тогочасних подій в Україні. Він "не розуміє, що відбувається".