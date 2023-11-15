К слову, Винник с самого начала полномасштабного вторжения находится в Германии и редко выходит на связь. В последний раз он давал интервью в июне и рассказывал, почему уехал из Украины.

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Арсен Мирзоян ответил, кто для него Олег Винник

По словам певца, крепких отношений между ним и Олегом Винником никогда не существовало.

Мы как бы друзьями и не были. Просто знакомые, коллега по цеху,

– поделился певец.

На вопрос ведущего, почему тогда с Тоней приглашали Винника на свадьбу, Арсен дал лаконичный ответ.

В тот момент были дружеские отношения. Привет-Привет,

– сказал музыкант.

Мирзоян добавил, что они с женой не платили Олегу за то, чтобы пришел на их свадьбу. Также певец поделился своим мнением, может ли Винник продолжить карьеру в Украине.

Кто-то скажет, что Олег Винник окончил. Но слушайте, мы все знаем, как он начал. Это тоже было неожиданно абсолютно всем. И он также может неожиданно вернуться, потому что люди не меняются и все те же его поклонники также,

– отметил музыкант.

Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн

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