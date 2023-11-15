К слову, Винник с самого начала полномасштабного вторжения находится в Германии и редко выходит на связь. В последний раз он давал интервью в июне и рассказывал, почему уехал из Украины.
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Арсен Мирзоян ответил, кто для него Олег Винник
По словам певца, крепких отношений между ним и Олегом Винником никогда не существовало.
Мы как бы друзьями и не были. Просто знакомые, коллега по цеху,
– поделился певец.
На вопрос ведущего, почему тогда с Тоней приглашали Винника на свадьбу, Арсен дал лаконичный ответ.
В тот момент были дружеские отношения. Привет-Привет,
– сказал музыкант.
Мирзоян добавил, что они с женой не платили Олегу за то, чтобы пришел на их свадьбу. Также певец поделился своим мнением, может ли Винник продолжить карьеру в Украине.
Кто-то скажет, что Олег Винник окончил. Но слушайте, мы все знаем, как он начал. Это тоже было неожиданно абсолютно всем. И он также может неожиданно вернуться, потому что люди не меняются и все те же его поклонники также,
– отметил музыкант.
Интервью Арсена Мирзояна: смотрите видео онлайн
Что думают звезды об исчезновении Олега Винника
- Во время одного из выступлений на "Лиге смеха" юморист Игорь Ласточкин высмеял Влада Яму и Олега Винника, которые с началом полномасштабной войны уехали за границу. Шутка была в том, что они якобы пропали без вести, потому что защищают родину на культурном фронте.
- Радиоведущий Слава Демин на вопрос, кого считает самым большим кринжем, ответил, что Олега Винника. По его мнению, он дал интервью слишком поздно и говорил там странные вещи.
- Телеведущий Юрий Горбунов рассказывал, что считает интервью Олега Винника "ни о чем". Однако предположил, что поклонницы артиста могут принять его обратно.
- Певица Даша Астафьева высмеяла рассказ Винника о том, что он во время войны ни разу не посещал парикмахера. Она сказала, что "это просто мем".
- Продюсер Михаил Ясинский считает, что Олег Винник не в теме событий того времени в Украине. Он "не понимает, что происходит".