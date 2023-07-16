Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва наголосила, що знаменитості мають владу у час повномасштабного вторгнення, адже можуть допомагати іншим та залучати до цього свою аудиторію.

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Даша Астаф'єва про Винника

Як невдалий приклад зірка згадала про Олега Винника, який обрав мовчання, але об'явився з інтерв'ю після півтора року повномасштабного вторгнення.

Яка це влада – бути впізнаваною людиною і як це круто, коли ти можеш завдяки цьому зробити збір, допомогти людині, підтримати. Це і є магія того, що ти вибраний небом, ти зірка. А не ось ті зірки, які мають проблеми: "Я за всю війну ні разу не сходив до перукаря". Це просто мем. Я про Винника,

– поділилась Астаф'єва.

Даша додала, що її обурює позиція людей, які ігнорують війну. Їй важко дивитися на публічні "тусовки" і розваги, – на її думку, людям, які втратили близьких, ще складніше за цим спостерігати.

"Людям, які залишаються в країні й намагаються триматися, їм гидко дивитися на тих, хто тусується. Є люди, у яких мільйони підписників, але вони не роблять жодних зборів, не допомагають просувати український контент. Світ розділився на людей гіперчутливих, які забирають на себе цей час і війну, і людей, які від якогось бруду відштовхуються, але постійно тонуть і не пливуть".

Подкаст із Дашею Астаф'євою: дивіться відео онлайн

Як Олег Винник коментував своє мовчання

У першому інтерв'ю за довгий час Олег Винник відповів на запитання, чому він мовчав, а не використовував свою сторінку з великою кількістю шанувальниць для підтримки й закликів до дії. "Я думаю, використати проти ворога, було б недоречно. Проти ворога мають йти професіонали, але не ті люди, які гарячі. Ким би я був, якби я зараз маніпулював своєю публікою? Тими людьми, які переживають величезне горе. Це найгірше, що може статися", – казав артист.

Також він вважає, що через перебування у Берліні його ніхто не слухатиме: "Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти й слухати?".

У цьому ж інтерв'ю Винник показав своє довге волосся: "Чесно кажучи, мені незручно, але я хотів показати, наскільки в мене виросло волосся за час війни. Слово даю, ні разу не був у салонах, перукарнях. У Берліні з цим складно дуже".



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