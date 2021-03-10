Йшли за руку: Анну з "Холостяка-11", яка була дружиною Андрія Богдана, бачили з іншим чоловіком

Колишня дружина ексочільника Офісу президента Андрія Богдана – Анна стала учасницею 11 сезону проєкту "Холостяк". Мережею ширяться чутки про те, що дівчина стала переможницею реаліті-шоу, а після фіналу розійшлася з Михайлом Заливакою. Нещодавно її бачили з іншим чоловіком.

Проєкт "Холостяк-11" лише стартував, а вже встиг спричинити ажіотаж в мережі. Глядачі діляться думками щодо учасниць, а також нещодавно зазначили, що бачили одну з них з іншим чоловіком.

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Анна з "Холостяка" в супермаркеті з іншим

На офіційній сторінці шоу "Холостяк" в інстаграмі публікують дописи, де розповідають про кожну з учасниць. Зокрема, активні обговорення точаться в коментарях публікації про ексдружину Андрія Богдана – Анну.

Одна з підписниць зазначила, що нещодавно бачила дівчину в компанії невідомо чоловіка, якого вона тримала за руку. Інша користувачка поділилася, що у мережі бачила інформацію про те, що Анна стане переможницею проєкту. Також є думки про те, що Михайло у фіналі обере саме Анну, проте стосунки в них не складуться.



Анну з "Холостяка-11" бачили з іншим чоловіком / Скріншот з інстаграму шоу "Холостяк"

Ще одна глядачка розповіла, що в мережі вже є відео, де Михайло та Анна разом. Журналісти Showbiz 24 намагалися знайти цей ролик, проте наразі не змогли зробити цього. Також у коментарях пишуть, що Анна була разом із Михайлом, ведучим Григорієм Решетником та героєм попереднього сезону Максимом Михайлюком, коли вони разом дивилися 1 випуск 11 сезону.

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На світлинах дівчини немає, тому стверджувати, що вона була у тому ж місці в той час, не можна.



Анна з "Холостяка-11" стане переможницею проєкту / Скріншот з інстаграму шоу "Холостяк"