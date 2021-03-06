5 березня відбулася прем'єра 11 сезону проєкту "Холостяк". Ведучий шоу дивився 1 випуск разом із дружиною Христиною та наймолодшим сином Олександром. Також подружжя провело цей вечір з "Холостяком" Михайлом Заливакою, героєм минулого сезону Максим Михайлюком та його вагітною коханою Дашею Хлистун.

Прем'єра "Холостяка-11" приголомшила глядачів шоу. Прихильники проєкту з нетерпінням чекали на старт нового сезону і він виявився по-справжньому вражаючим. Ведучий Григорій Решетник дивився першу вечірку у великій компанії.

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Григорій разом із коханою Христиною та 3-місячним сином Олександром вирішили переглянути довгоочікуваний випуск в компанії друзів. Схоже, що Михайло Заливако вирішив зібрати близьких друзів, щоб разом із ними розпочати свою історію на "Холостяку".

1 випуск виявився не лише напруженим, а й неочікуваним. Вперше за історію проєкту "Холостяк" під час першої вечірки дав троянди усім дівчатам і вирішив ще раз зустрітися з ними, що познайомитися ближче та не зробити необдуманого рішення.

За усіма цими подіями спостерігала чимало кількість глядачів у різних куточках країни. Зокрема, Христина Решетник опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі фотографію, на якій позувала в одному з закладів, де й переглядала прем'єру. На фото вона зображена з чоловіком Григорієм, сином Сашком. Також є Михайло та головний герой попереднього сезону Максим Михайлюк з коханою Дашею. Чоловік прийшов підтримати нового"Холостяка".

Найкраща компанія для перегляду першої серії проєкту "Холостяк",

– написала в публікації Христина.

Холостяк 11 сезон 1 випуск: головне