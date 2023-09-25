Криза в стосунках: Анна Трінчер різко відреагувала на чутки про розлучення з Волошиним

У мережі поширилися чутки про те, що співачка Анна Трінчер після року шлюбу розлучилася з блогером Олександром Волошиним. Зіркове подружжя спростувало плітки, але не стало заперечувати, що в їхніх стосунках криза.

Трінчер різко відреагувала на чутки про розрив з коханим. Хоча раніше співачка зізналася, що переживає не найкращі часи у шлюбі.

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Трінчер прокоментувала чутки про розлучення

Плітки про розлучення Анни Трінчер та Олександра Волошина поширив блогер Богдан Беспалов. Співачка наголосила, що інформація не відповідає дійсності.

Я абсолютно зневажаю, засуджую і посилаю нах*й людей, які займаються поширенням фактів і фальсифікують реальність…Ідуть нах*й,

– відповіла Трінчер.



Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення / Фото з її інстаграм-сторіс

Артистка також порадила прихильникам не вірити чуткам, які поширюють в мережі.

"Слухати це л*йно, яке вам ллють у вуха – це ваш вибір. Але, будь ласка, не будьте масою, якою можна так управляти, це тупо стрьомно", – додала Анна.

За її словами, якщо Трінчер зрадить близька людина, то вона "викине" її зі свого життя, не дивлячись, як це вплине на репутацію артистки.



Анна Трінчер прокоментувала чутки про розлучення / Фото з її інстаграм-сторіс

Що про це говорить Волошин

Чутки про розлучення прокоментував і чоловік співачки Олександр Волошин. Він зазначив, що у них все добре, хоча криза досі є.

Я навіть не знаю, що тут коментувати… У нас все нормально з Аньою, хоча кризовий стан. Про які зради взагалі йдеться?.. Не вірте цим диванним дов***обам та експертам, які "знають" краще за всіх,

– відповів Волошин.



Волошин прокоментував чутки про розлучення / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, 24 вересня цього року закохані відсвяткували першу річницю шлюбу. Вони присвятили одне одному зворушливий допис та показали весільні кадри.

Що відомо про кризу в стосунках Трінчер та Волошина