Тринчер резко отреагировала на слухи о разрыве с любимым. Хотя раньше певица призналась, что переживает не лучшие времена в браке.
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Тринчер прокомментировала слухи о разводе
Сплетни о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина распространил блоггер Богдан Беспалов. Певица подчеркнула, что информация не соответствует действительности.
Я совершенно презираю, осуждаю и посылаю нах*й людей, которые занимаются распространением фактов и фальсифицируют реальность. Идите нах*й
– ответила Тринчер.
Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис
Артистка также посоветовала поклонникам не верить слухам, которые распространяют в сети.
"Слушать это только что льют в уши – это ваш выбор. Но, пожалуйста, не будьте массой, которой можно так управлять, это тупо стремно", – добавила Анна.
По ее словам, если Тринчер предаст близкий человек, то она "выбросит" ее из своей жизни, не смотря, как это повлияет на репутацию артистки.
Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис
Что об этом говорит Волошин
Слухи о разводе прокомментировал и мужчина певицы Александр Волошин. Он отметил, что у них все хорошо, хотя кризис до сих пор есть.
Я даже не знаю, что здесь комментировать… У нас все нормально с Аней, хотя кризисное состояние. О каких изменах вообще идет речь?.. Не верьте этим диванным дов***обам и экспертам, которые "знают" лучше всех,
– ответил Волошин.
Волошин прокомментировал слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис
24 сентября этого года влюбленные отпраздновали первую годовщину брака. Они посвятили друг другу трогательное сообщение и показали свадебные кадры.
Что известно о кризисе в отношениях Тринчер и Волошина
- В июле звездные супруги переехало в новое жилье. Это роскошный двухэтажный дом с красивой обширной территорией. Но уже через несколько дней стало известно, что Тринчер с мужем решили на время разъехаться.
- Такое решение влюбленные приняли на семейной сессии у психолога. Они обратились к специалисту, потому что переживают кризис в отношениях. Интересно, что годовщину брака пара тоже провела по отдельности.
- Кроме того, проблемы у супругов возникают еще и из-за ментальных трудностей, ведь Волошину поставили диагноз – депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством.