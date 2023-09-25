Тринчер резко отреагировала на слухи о разрыве с любимым. Хотя раньше певица призналась, что переживает не лучшие времена в браке.

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Тринчер прокомментировала слухи о разводе

Сплетни о разводе Анны Тринчер и Александра Волошина распространил блоггер Богдан Беспалов. Певица подчеркнула, что информация не соответствует действительности.

Я совершенно презираю, осуждаю и посылаю нах*й людей, которые занимаются распространением фактов и фальсифицируют реальность. Идите нах*й

– ответила Тринчер.



Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис

Артистка также посоветовала поклонникам не верить слухам, которые распространяют в сети.

"Слушать это только что льют в уши – это ваш выбор. Но, пожалуйста, не будьте массой, которой можно так управлять, это тупо стремно", – добавила Анна.

По ее словам, если Тринчер предаст близкий человек, то она "выбросит" ее из своей жизни, не смотря, как это повлияет на репутацию артистки.



Анна Тринчер прокомментировала слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис

Что об этом говорит Волошин

Слухи о разводе прокомментировал и мужчина певицы Александр Волошин. Он отметил, что у них все хорошо, хотя кризис до сих пор есть.

Я даже не знаю, что здесь комментировать… У нас все нормально с Аней, хотя кризисное состояние. О каких изменах вообще идет речь?.. Не верьте этим диванным дов***обам и экспертам, которые "знают" лучше всех,

– ответил Волошин.



Волошин прокомментировал слухи о разводе / Фото с ее инстаграм-сторис

24 сентября этого года влюбленные отпраздновали первую годовщину брака. Они посвятили друг другу трогательное сообщение и показали свадебные кадры.

Что известно о кризисе в отношениях Тринчер и Волошина