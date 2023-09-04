Так, співачка розповіла, що у її чоловіка проблеми зі здоров'ям. З'ясувалося, він ходить до психіатра. Про те, який діагноз лікар поставив Олександру – дивіться далі.
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Який діагноз психіатр поставив чоловіку Анни Трінчер
Як виявилось, у Волошина депресія з обсесивно-компульсивним розладом.
Не знаю, як описати точно свої емоції. Добре, що я хоча б знаю, що відбувається. Так, мені важко. Це мій чоловік, моя сім'я, яку я обрала і будую вже три роки. Моя опора і мій затишок,
– розповіла співачка.
Вона додала: "Скоро річниця нашого весілля і як сказав церемоніймейстер: "І в горі і в радості". Я впевнена, що ми все пройдемо разом".
Олександру психіатр поставив діагноз / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне
- 22 жовтня 2021 року блогер і бізнесмен Олександр Волошин зробив пропозицію коханій Анні Трінчер. Хлопець вручив дівчині обручку від бренду Cartier, яка коштує 2500 доларів.
- Відомо, що рідні зірки не підтримали її рішення вийти заміж за блогера, тому вона посварилася з мамою і бабусею. Зараз же в Олександра чудові стосунки з рідними Анни. Перед весіллям наречені особисто запросили бабусю співачки на свято. Також Волошин приїжджав до мами коханої, щоб попросити в неї руку та серце доньки.
- Виконавиця розповідала, що планує повінчатися з коханим.
Проблеми у стосунках зіркового подружжя
У серпні Анна Трінчер повідомила, що вони з чоловіком вирішили на деякий час роз'їхатись. З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейній сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.
Відомо, що в такий спосіб налагодити стосунки подружжю не вдалося, тому вони тепер знову живуть разом.