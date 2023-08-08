З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейні сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.
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Анна Трінчер розповіла про проблеми у стосунках
Подружжя вирішило пожити окремо два тижні. Окрім цього, пара повинна дотримуватись певних правил. Втім, їх артистка поки не розкриває.
Ми з Сашею не будемо жити разом. Це рішення було прийняте на сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке,
– зазначила артистка.
"Це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми роз'їжджаємося на два тижні, оскільки зіткнулися з кризою у стосунках. Це той період, коли разом 2,5 роки, відтак зникає ця пелена, і ви не намагаєтеся бути одне для одного ідеальними", — додала Анна.
Анна Трінчер роз'їжджаються з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про стосунки Анни Трінчер та Олександра Волошина: головне
- 22 жовтня 2021 року блогер і бізнесмен Олександр Волошин зробив пропозицію коханій Анні Трінчер. Для цього він запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів. Не обійшлося і без відеографа, аби зняти з пропозиції одруження красивий мініфільм. Хлопець вручив коханій обручку від бренду Cartier, яка коштує 2500 доларів.
- Відомо, що рідні зірки не підтримали її рішення вийти заміж за блогера. Відтак вона посварилася з мамою і бабусею ще до грандіозного сюрпризу.
- Під час війни стосунки між Анею та Олександром погіршилися. Пара ледь не розбіглася. Однак згодом все налагодилося. Трінчер навіть розповідала, що планує повінчатися з коханим.
- Зараз в Олександра чудові стосунки з рідними Анни. Перед весіллям наречені особисто запросили бабусю співачки на свято. Також Волошин приїжджав до мами коханої, щоб попросити в неї руку та серце доньки.
- У липні цього року зіркова пара переїхала у нове помешкання. Разом вони жили в розкішному двоповерховому домі з красивою територією.