З'ясувалось, що таке рішення закохані прийняли на сімейні сесії у психолога. Вони звернулися до спеціаліста, бо переживають кризу у стосунках.

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Анна Трінчер розповіла про проблеми у стосунках

Подружжя вирішило пожити окремо два тижні. Окрім цього, пара повинна дотримуватись певних правил. Втім, їх артистка поки не розкриває.

Ми з Сашею не будемо жити разом. Це рішення було прийняте на сімейній сесії. Повірте, воно зовсім нелегке,

– зазначила артистка.

"Це не жарти, не клікбейт, не хайп. Ми роз'їжджаємося на два тижні, оскільки зіткнулися з кризою у стосунках. Це той період, коли разом 2,5 роки, відтак зникає ця пелена, і ви не намагаєтеся бути одне для одного ідеальними", — додала Анна.



Анна Трінчер роз'їжджаються з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

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