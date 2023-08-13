Співачка й блогерка Анна Трінчер та її чоловік Олександр Волошин переживають кризу у стосунках. Вони звернулися до спеціаліста, що порадив їм пожити окремо.
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Анна Трінчер з'їхала з будинку
Співачка повідомила, що з'їхала з розкішного будинку, де жила разом з чоловіком. Тепер вона сама живе у квартирі. Схоже, Олександр залишився у їхньому домі.
Ну все... Тепер я живу у квартирі... Сумно. З мінусів: я не хочу жити у квартирі. А ще завтра на мене чекає дещо цікаве. Одне із завдань психолога, – написала зірка.
Анна Трінчер не приховала, що не хоче жити у квартирі. Та щоб розважитися, вона влаштувала чайну церемонію.
Анна Трінчер переїхала / Фото з інстаграм-сторіз
Анна Трінчер переїхала / Фото з інстаграм-сторіз
Стосунки Трінчер і Волошина
- У липні цього року зіркове подружжя переїхало у нове помешкання. Це розкішний двоповерховий будинок з красивою великою територією.
- Вже на початку серпня пара повідомила про труднощі у стосунках. За допомогою вони звернулися до сімейного терапевта. Багатьма деталями Анна та Олександр діляться з шанувальниками, але запевняють, що це не спосіб піару.