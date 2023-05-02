Інфекційна хвороба шкіри: Анна Саліванчук з маленькими синами серйозно захворіла

Акторка, зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук разом зі своїми маленькими синами серйозно захворіла. Артистка розповіла деталі та зізналася, чим саме вони хворіють.

Саліванчук заявила, що її сім'я підхопила інфекційне захворювання шкіри, яке дало ускладнення. Нагадаємо, що в лютому Анна перенесла одну операцію.

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Акторка розповіла, на що саме захворіла з маленькими синами. Виявилося, що в Анни та її 2-річного сина Микити - ангіна, а в 7-річного Гліба – отит.



Анна Саліванчук захворіла з дітьми / Фото з її інстаграм-сторіс

Саліванчук помітила симптоми хвороби раніше, однак вважала, що то був укус якоїсь комахи. Коли знаменитість звернулася до лікаря, то виявилося, що в неї з синами піодермія.



Син Анни Саліванчук / Фото з її інстаграм-сторіс

"Мій організм впорався без антибіотиків, а діти сім днів мають приймати антибіотики", - розповіла акторка. Саліванчук поділилася, що хвороба вкрай виснажує організм.

Через хворобу вони (сини – 24 Канал) засинають самі. Хоч якісь плюси… Але я вчитись теж не маю сили, більше прибирала, ніж читала,

– сказала Анна



Діти Анни Саліванчук захворіли / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що влітку акторка травмувалася, коли забирала старшого сина зі школи. Анна Саліванчук послизнулася на сходах, вдарилася головою та зламала ніс. Вона розплакалася, коли побачила себе у дзеркалі.

Нагадаємо, нещодавно син танцівниці Олени Шоптенко теж захворів. Він підхопив вірус. Через сильний кашель Олексія знаменитість викликала швидку допомогу. Але ситуація виявилася складнішою, ніж гадалося. Деталі – читайте на Showbiz.