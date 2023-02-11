Анна Саліванчук з "Одного разу під Полтавою" розплакалася, коли побачила себе у дзеркалі, адже в неділю повинна з'явитися в прямому ефірі ранкового шоу. Вона каже, що "такою страшною не була ще ніколи".

Читайте також Почали забирати мої ролі, – Анна Саліванчук назвала двох найбільших конкуренток у кіно

В Анни Саліванчук перелом носа і струс мозку

Несправедливість життя. Хотіла забрати сина зі школи і впала. Підковзнулася, обличчям об сходинку… У мене струс мозку, перелом носа. Якщо чесно, навіть не розумію, за що мені це...

– сказала Анна Саліванчук і розплакалася.

Анна Саліванчук впала і зламала ніс / Скриншот з відео

Анна Саліванчук впала і зламала ніс / Скриншот з відео

До речі, Анна Саліванчук зізналася, що зробила рентген і комп'ютерну томографію тільки завдяки своїй медійності. Усе тому, що під час повітряної тривоги лікарі не приймають, але й в укриття не спускаються.

"Дуже багато хочеться вам розповісти, що я пережила в лікарні, які були лікарі, яке було ставлення. Чому під час повітряної тривоги не роблять КТ і рентгени, хоча ніхто не спускається в укриття. Через те, що мене впізнали – мені зробили. Тобто, якби я була не акторка, я залишилася б без рентгена і КТ. Дуже шкода, що так. Дуже дякую цій жіночці, звичайно, що вона все-таки погодилася зробити, але мені здається, це несправедливо", – прокоментувала акторка.

Цікаво, що Анні Саліванчук призначили гормональні препарати, але вона від них відмовилася, бо худне. Мінус 2,5 кілограми на вагах для неї важливіші, ніж швидке загоєння ран.

Я думала, що зламаюся. Це ж життя, напевно, для цього дає мені якісь такі дивні випробування, щоб зламатися, зіскочити з дієти, з правильного харчування. Ні. Довго, то довго ходитиму так, але гормони приймати не буду. Я буду триматися, хоча думки про Макдональдс були, коли я вийшла з лікарні,

– похвалилася зірка.

Уже на ранок вона пожартувала, що схожа на героїв "Аватару": "Я реально схожа на аватарів. Перенісся як у них, тільки хвоста не вистачає".

Анна Саліванчук зі зломаним носом і струсом мозку вдома / Скриншот з відео