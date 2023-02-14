Акторка Анна Саліванчук після падіння зіткнулась з проблемами зі здоров'ям. Вона звернулась до спеціаліста, щоб визначити, чи потрібна їй операція.

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Анна Саліванчук перенесла операцію

Актриса не розповіла усі деталі, але зізналась, що окрім пошкодження носа є й інші проблеми – лікар побачив у голові два затемнення. Тоді як сьогодні, 14 лютого, Анна перенесла операцію.

"З Днем святого Валентина мене", – написала Саліванчук в інстаграм-сторіз. Вона показалась на ліжку у лікарні, де їй ставили крапельницю. Вже після операції Анна також вийшла на зв'язок, але додала, що й це не завершення історії.

Всім дякую, хто переживає за мене. Моя мініоперація пройшла, скоро буду як нова копійка. Ніс буде ще гарніший, ніж був, поставили на місце.

Анна Саліванчук перенесла операцію: відео

Як стався інцидент

Коли Анна Саліванчук забирала сина зі школи, то послизнулась на сходах і впала. Вона розбила ніс та отримала струс мозку. Акторка розплакалася, коли побачила себе у дзеркалі, адже в неділю мала з'явитися в прямому ефірі ранкового шоу.

Зірка розповідала, що лікарі допомагали їй завдяки медійності та впізнаваності. Адже під час повітряної тривоги вони не приймають, хоч і не спускаються в укриття. Але Анна Саліванчук і не опускала рук. Вона пожартувала, що схожа на героїв "Аватару".