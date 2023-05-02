Саливанчук заявила, что ее семья подхватила инфекционное заболевание кожи, которое дало осложнение. Напомним, что в феврале Анна перенесла одну операцию.

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Актриса рассказала, чем именно заболела с маленькими сыновьями. Оказалось, что у Анны и ее 2-летнего сына Никиты – ангина, а у 7-летнего Глеба – отит.



Анна Саливанчук заболела с детьми / Фото с ее инстаграмм-сторис

Саливанчук заметила симптомы болезни раньше, однако считала, что это был укус какого-то насекомого. Когда знаменитость обратилась к врачу, то оказалось, что у нее с сыновьями пиодермия.



Сын Анны Саливанчук / Фото с ее инстаграмм-сторис

"Мой организм справился без антибиотиков, а дети семь дней должны принимать антибиотики", – рассказала актриса. Саливанчук поделилась, что болезнь крайне истощает организм.

По болезни они (сыновья – 24 Канал) засыпают сами. Хоть какие плюсы… Но я учиться тоже не в силах, больше убирала, чем читала,

– сказала Анна



Дети Анны Саливанчук заболели / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что летом актриса травмировалась, когда убирала старшего сына из школы. Анна Саливанчук поскользнулась на лестнице, ударилась головой и сломала нос. Она разрыдалась, когда увидела себя в зеркале.

Напомним, недавно сын танцовщицы Елены Шоптенко тоже заболел. Он подхватил вирус. Из-за сильного кашля Алексея знаменитость вызвала скорую помощь. Но ситуация оказалась сложнее, чем предполагалось. Подробности – читайте на Showbiz.