Саліванчук заявила, що її сім'я підхопила інфекційне захворювання шкіри, яке дало ускладнення. Нагадаємо, що в лютому Анна перенесла одну операцію.

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Акторка розповіла, на що саме захворіла з маленькими синами. Виявилося, що в Анни та її 2-річного сина Микити - ангіна, а в 7-річного Гліба – отит.



Анна Саліванчук захворіла з дітьми / Фото з її інстаграм-сторіс

Саліванчук помітила симптоми хвороби раніше, однак вважала, що то був укус якоїсь комахи. Коли знаменитість звернулася до лікаря, то виявилося, що в неї з синами піодермія.



Син Анни Саліванчук / Фото з її інстаграм-сторіс

"Мій організм впорався без антибіотиків, а діти сім днів мають приймати антибіотики", - розповіла акторка. Саліванчук поділилася, що хвороба вкрай виснажує організм.

Через хворобу вони (сини – 24 Канал) засинають самі. Хоч якісь плюси… Але я вчитись теж не маю сили, більше прибирала, ніж читала,

– сказала Анна



Діти Анни Саліванчук захворіли / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що влітку акторка травмувалася, коли забирала старшого сина зі школи. Анна Саліванчук послизнулася на сходах, вдарилася головою та зламала ніс. Вона розплакалася, коли побачила себе у дзеркалі.

Нагадаємо, нещодавно син танцівниці Олени Шоптенко теж захворів. Він підхопив вірус. Через сильний кашель Олексія знаменитість викликала швидку допомогу. Але ситуація виявилася складнішою, ніж гадалося. Деталі – читайте на Showbiz.