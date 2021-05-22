Холостяк 11 сезон: біографія переможниці Анни Богдан

Тисячі глядачів нарешті дізналися ім'я переможниці 11 сезону проєкту "Холостяк". У грандіозному фіналі головний герой Михайло Заливако обрав Анну Богдан. Біографію дівчини читайте в матеріалі Showbiz 24.

У фінальному 12 випуску 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако обирав серцем. За понад три місяці проєкту він встиг закохатися в Анну Богдан. Яким було життя дівчини до романтичного реаліті-шоу, як зароджувалася та розвивалася її історія кохання з головним героєм, дізнавайтеся нижче.

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Біографія Анни Богдан

Переможниці "Холостяка" Анні Богдан 29 років. Свій день народження вона відсвяткувала на проєкті. За освітою вона маркетолог, однак працює туристичним агентом. Дівчина обожнює екстримальний відпочинок – подорожі, альпінізм, стрибки з парашутом, сквош, сайкл, бокс, а на шоу опанувала ще й тайський бокс. Її захоплення поділяє і Михайло Заливако.

Анна дуже амбіційна. Вона мріє про міцну сім'ю та трьох дітей, а разом з тим прагне вирушити до Мексики на археологічні розкопки, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії та багато іншого.

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Багатотисячній глядацькій аудиторії Анна запам'яталася як ексдружна Андрія Богдана – колишнього Керівника Офісу Президента. Через три місяці після знайомства закохані одружилися на острові Балі, а вже за півтора року – розлучилися. Ініціаторкою розриву була Анна, адже союз з Богданом перетворився на постійні розчарування, образи та сльози.

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Історія Анни Богдан та Михайла Заливаки на проєкті "Холостяк" була чуттєвою та емоційною. Вона набрала обертів після екстримального індивідуального побачення у Львові.

Дівчина завжди була відверта з головним героям, тому нерідко висловлювала своє обурення та влаштовувала істерики. Переможниця ледь не пішла з шоу після того, як бізнесмен на її очах пристрасно поцілувався з Джессікою. Однак така імпульсивність в стосунках подобалася Михайлу Заливаці.

Анна Богдан неодноразово заявляла, що після завершення "Холостяка" готова до серйозних стосунків. Вона не проти переїхати з рідного Києва до Харкова, де живе і розвиває свій бізнес Михайло. Дівчина мріє про скромне весілля в замку на узбережжі моря та трьох дітей. Щоправда, цілком жертвувати власними бажаннями заради сім'ї вона не хоче.

Схоже, гострота в стосунках подобається "Холостяку" значно більше, ніж розмірена буденність. Однак чи складуться стосунки Михайла Заливаки та Анни Богдан після завершення зйомок, дізнаємося вже наступного тижня.