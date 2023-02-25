32-річна Анна Дзюба, яку всі знають як Анну Асті, давно "присмокталася" до Росії. Проте після того, як на "шабаші" Путіна на "Лужниках" заспівали українською реп про Маріуполь, і собі згадала кілька слів солов'їною. Щоправда, зробила це не з любові, а щоб посміятися.

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Анна Асті посміялася з української мови

Усім привіт, друзі, з вами Анна Асті і я хочу, щоб ви вгадали кілька слів моєю рідною українською мовою. Ну що, готові? Перше – "парасолька". Це зонтик. Друге слово – "ліхтарик". Знаєте що це? Фонарик. І третє, одне з найсмішніших слів, яке я нещодавно чула від свого товариша – це слово "підозра". Є ідеї? Подозрение. Ось так,

– розсміялася чомусь співачка-зрадниця.

У коментарях об'явилися українці, які спробували присоромити зрадницю, але безрезультатно:

"Асті чому мовчиш? Яка твоя позиція? Чому в Росії?";

"Їй пофіг на Україну – отака її позиція, хай йде за російським кораблем";

"А яка там позиція може бути? Вони всі підтримують або язик у дупу поклали і спокійно мовчать, погоджуючись зі всім, що відбувається";

"І не соромно сидіти в Росії?";

"Ти згадала, що ти з України?".

Натомість росіяни, які набігли в коментарі, здивувалися, що Анна Асті з України. Більшість з них були переконані, що вона теж окупантка або ж грузинка. Тому про всяк випадок закидали повідомленнями "Крим наш", а дехто навіть відправив додому.

Нагадаємо, блогерка Аліна Шаманська розповідала, що Анна Асті "сиділа під бомбами" в Києві зі своїм чоловіком-росіянином і сім'єю, а з підвалу відправилася назад у Росію. Там вона ні словом не обмовилася про війну й навіть випустила трек з Кіркоровим, який відкрито підтримує Путіна, а окупантів називає "героями". Ба більше, їй не соромно отримувати нагороди у Москві, поки Україну накривають ракетами.