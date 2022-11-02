Співачка Anna Asti – родом з України. Але вона закрила очі на геноцид свого на роду та виїхала до країни-терориста, хоч сама сиділа під бомбами.

До слова Оля Цибульська показала тренди ютубу та гнівно звернулась до "так званих" українців

Аліна Шаманська про Anna Asti

Правду про співачку з України розповіла блогерка Аліна Шаманська. Зі своїх джерел дівчина зізналась, що Анна Дзюба (таке її справжнє ім'я) у перші дні війни пережила бомбардування, але однаково виїхала до Росії.

Оця Asti кончена. Це просто треш. Це перша співачка, яка під час війни випустила кліп із Кіркоровим. І взагалі це пройшло так непомічено. Вона з Черкас. Я зараз розповім секрет. Вона перші дні війни провела під бомбами зі своїм чоловіком-росіянином і зі своєю родиною. Вони сиділи в підвалі,

– заявила дружина Ханумака.

"Не знаю, як вони втікали. Це достовірна інформація. І ти, с*ка, сиділа під бомбами під час війни й приїжджаєш до Росії й випускаєш кліп з Кіркоровим. Мені здається, це найбільший щур. Українці продовжують її слухати", – додала Шаманська.

Нагадаємо, Anna Asti від початку війни в Україні замовчує всі події та злочини Росії. Та справді, у квітні вона записала пісню разом з росіянином Філіпом Кіркоровим, який так само підтримує війну.

Про Ані Лорак

Блогерка Аліна Шаманська також висловилась про Ані Лорак. Вона зізналась, що розчарувалась у своїй улюблениці. Щоправда, позиція гастролерки була зрозумілою ще з 2014 року.

"Я її любила багато років. Вона для мене чомусь була взірцем. Вона мене дуже розчарувала і вбила всю любов до неї. Я тепер не слухаю, не люблю і не дивлюся за нею. Мені шкода".

Інтерв'ю Аліни Шаманської: дивіться відео онлайн