У пропутінського артиста Олега Газманова є гроші на пуховик Prada за майже 5 тисяч доларів, а він скиглить через нерухомість у Європі, яку не може ні продати, ні здати в оренду. Про це фанат війни розповів в інтерв'ю колезі-пропагандистці Альоні Жигаловій.

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Олег Газманов скиглить через санкції Євросоюзу

Газманов скаржиться, що "американські сателіти", зокрема Італія, Латвія, відібрали в нього дві квартири, бо бояться, що той зароблятиме на них, а гроші віддаватиме на бомбардування України.

У мене фактично забрали дві квартири: в Латвії і в Італії. Вони незаконно це роблять. В Італії оголосили, що "заморозили" квартиру. У них немає в законі слова "заморозити". Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Вони пояснюють це тим, що бояться, що я цю квартиру продам, а гроші віддам на підтримку "воєнної операції",

– заявив Олег Газманов.

"Це моя власність, я її купив, і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду й користуватися. І вони цинічно змушують мене платити комуналку", – не міг заспокоїтися путініст.

До речі, якщо останні 15 років Газманову "подобалося їздити з сім'єю" відпочивати в Італії, то зараз він радіє, що його натомість пускають у Воронеж, на Далекий Схід.

Нагадаємо, у жовтні ЄС розширив санкційний список росіян, включивши 71-річного фаната Путіна Олега Газманова. До 8 пакету санкцій проти Росії він загримів разом з Юлією Чічєріною, Ніколаєм Расторгуєвим та іншими рупорами Кремля.