За цим стоїть пропагандист і так званий воєнний кореспондент Акім Апачев з Маріуполя та маловідома виконавиця Дар'я Фрей. Вони зумисне сплагіатили назву пісні "Пливе кача", якою вшановують пам'ять загиблих героїв України, та зачитали реп, в якому обізвали "демонами" героїв "Азовсталі".

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На "шабаші" Путіна заспівали українською про Маріуполь

На "Лужниках" Дар'я Фрей затягувала цинічний приспів, який принижує оборонців Маріуполя, а Акім Апачев вистрибував зі штанів, волаючи "слава російській зброї". У його репі, до речі, є рядки, що українську мову він забирає собі як трофей, і типова кремлівська пропаганда про "Новоросію", іродів, та російський Крим.

На "Лужниках" заспівали "Плыве кача" українською / Скриншот з відео

Нагадаємо, у липні 2022 року ця парочка випустила кліп на "Плыве кача", в якому знялася на руїнах "Азовсталі" та з російськими триколорами на плечах. У відео також з'явилися кадри розбомбленого Росією Маріуполя, пересування Z-техніки, і моменти вибухів, і наслідки обстрілів. Його також показали на "Лужниках".