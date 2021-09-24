Ані Лорак вперше за 7 років презентувала україномовну пісню "Бачила": відео

24 вересня 2021 , 12:18
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб-канал Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе та працює в Росії, презентувала пісню "Бачила" українською мовою. Чимало шанувальників неймовірно раді такій прем'єрі, попри зраду рідної землі та гастролі в країні-агресорі.

Свою нову пісню Ані Лорак назвала сповіддю. Вона переконана – якщо ми прощаємось з любов'ю, то вона однаково залишається у серці. "Слова з глибини мого серця" – так описала свою нову пісню "Бачила" сама Ані Лорак.

До слова Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою

Це спогад-сповідь, яка повинна нагадати кожному з нас, що навіть якщо ми прощаємося з любов'ю, вона однаково залишається жити в серці, не дивлячись ні на що. Гарний текст на рідній українській мові доповнює сильний візуальний ряд: відсилання до красивих історій кохання переплітаються з національною символікою. Дивіться. Відчувайте. Любіть,
– йдеться у підписі до відео Ані Лорак в ютубі.

Зйомки кліпу відбувались у великій студії, де артистка одягнула вишиванку та кілька суконь, доповнивши образи вінком на голові. Режисерами кліпу стали Станіслав Морозом та Антон Фурса.

Ані Лорак – Бачила: дивіться відео онлайн

 

Зазначимо, що востаннє Ані Лорак випускала україномовну пісню під назвою "Мальви" у травні 2014 року – через кілька місяців після Революції Гідності, окупації Криму та Сходу України. Після цього вона переїхала жити у Росію.

Реакція мережі

Чимало користувачів чекали на вихід пісні співачки, яка останні 7 років створювала лише російськомовні хіти:

  • "Дякую! "Мурашки по шкірі" впродовж всього виконання!";
  • "Дуже крути трек, "мурашки по шкірі", так колоритно і душевно";
  • "Аж не віриться, вона заспівала українською, це так гріє душу. Хіт рідною солов’їною";
  • "Цiкавий та театрелiзований клiп. Приємно чути Каролiну українською мовою. Дякую";
  • "Браво! Українською мовою! Це шедевр, ви неперевершена!!!";
  • "Вау!!! Кароліна, кліп супер, я дуже вражена!!! Дякую вам за душевну пісню! Обожнюю вас!!!";
  • "Так тримати, Кароліно. Продовжуй співати рідною мовою, мовою серця!!! Неймовірно чарує..."

Що цікаво, негативних коментарів під відео ні в ютубі, ні в інстаграмі – немає.

Зверніть увагу Дико і безчесно, – Ігор Кондратюк вимагає заборонити концерти російських зірок

Громадянська позиція Ані Лорак

  • Після вторгнення бойовиків окупантів на територію України співачка продовжила активно гастролювати Росією, а потім поверталася й давала концерти на рідній землі.
  • Напевно, Лорак думала, що вдасться заробляти в обох країнах, однак так не вийшло. Українці звинуватили виконавицю в зраді, а в Росії їй заборонили виступати на новорічних корпоративах.

Читайте також "Лицемірство", – Лободу і Лорак розкритикували за привітання з Днем Незалежності

Важливо Повернення гастролерок: чому Лорак і Лобода 7 років публічно не виступали в Україні

 

Автор: Христина Кобак, Уляна Журба