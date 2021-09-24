Колишня солістка гурту "НеАнгели" та співачка Слава Камінська презентувала третю сольну композицію. Вперше в її репертуарі з'явилась пісня українською мовою.

До слова Bring Me the Horizon зняли другий кліп у Києві: у відео чути українську мову

Нова пісня Слави Камінської

В інстаграмі зірка розповідала, що з нетерпінням чекала на прем'єру пісні "Подзвони".

Я заслухала цю пісню до дірок... Жодну прем'єру не чекала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою,
– розповіла Слава Камінська.

Виконавиця поділилась, що у пісні розповідає про переживання героїні, яка вийшла з любовного трикутника.

"Вона намагається відпустити ситуацію, але не в змозі відпустити любов", – прокоментувала зірка.

SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слухайте пісню онлайн


Реакція мережі на першу українську пісню Камінської

Більшість прихильників задоволені новою композицією співачки. Вони наголошують, щоб знаменитість й надалі писала рідною мовою.

  • "Українською голос звучить заворожуюче! Масштабніше! А водночас дуже ніжно та чуттєво! Дякую!";
  • "Славо, ви дуже круто звучите українською. Класний трек. Продовжуйте";
  • "З перших секунд – мурашки.. Дуже сильно і так красиво. Українською прекрасно. Продовжуйте творити, успіхів";
  • "Дуже круто. І музика і слова, все сподобалось, а голос українською звучить так чарівно, впевнено і чуттєво, продовжуйте нас тішити такими піснями";
  • "Пісня неперевершена, як і Слава! Хотілося б чути ще більше пісень, тому творіть, у вас це виходить";
  • "Так приємно коли українські артисти співають рідною мовою. Дуже гарно звучить";
  • "Це щось нереальне. Кожна фраза, як цитата. Браво, Слава!".

Попередні сольні релізи Слави Камінської

  • Драматична й лірична пісня "911" про колишніх.
  • Яскравий та самоіронічний кліп на пісню Slava Bogu.