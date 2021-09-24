Колишня солістка гурту "НеАнгели" та співачка Слава Камінська презентувала третю сольну композицію. Вперше в її репертуарі з'явилась пісня українською мовою.

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Нова пісня Слави Камінської

В інстаграмі зірка розповідала, що з нетерпінням чекала на прем'єру пісні "Подзвони".

Я заслухала цю пісню до дірок... Жодну прем'єру не чекала так сильно і хвилююче. Моя перша пісня українською мовою,

– розповіла Слава Камінська.

Виконавиця поділилась, що у пісні розповідає про переживання героїні, яка вийшла з любовного трикутника.

"Вона намагається відпустити ситуацію, але не в змозі відпустити любов", – прокоментувала зірка.

SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слухайте пісню онлайн



Реакція мережі на першу українську пісню Камінської

Більшість прихильників задоволені новою композицією співачки. Вони наголошують, щоб знаменитість й надалі писала рідною мовою.

"Українською голос звучить заворожуюче! Масштабніше! А водночас дуже ніжно та чуттєво! Дякую!";

"Славо, ви дуже круто звучите українською. Класний трек. Продовжуйте";

"З перших секунд – мурашки.. Дуже сильно і так красиво. Українською прекрасно. Продовжуйте творити, успіхів";

"Дуже круто. І музика і слова, все сподобалось, а голос українською звучить так чарівно, впевнено і чуттєво, продовжуйте нас тішити такими піснями";

"Пісня неперевершена, як і Слава! Хотілося б чути ще більше пісень, тому творіть, у вас це виходить";

"Так приємно коли українські артисти співають рідною мовою. Дуже гарно звучить";

"Це щось нереальне. Кожна фраза, як цитата. Браво, Слава!".

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