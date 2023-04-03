В Об'єднані Арабські Емірати Ані Лорак полетіла не сама. Компанію зрадниці склав "духовний вчитель" і майстер з духовних практик Ісаак Віджраку. Пара зупинилася в 5-зірковому готелі з видом на найбільше у світі оглядове колесо Ain Dubai.
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Ані Лорак гайнула з Росії в Дубаї
Поки в Росії розбираються, що робити з Ані Лорак, яка то випускала україномовні пісні у вінку, то називала війну "хаосом", сама вона відпочиває на дорогому курорті. Гастролерка похвалилася розкішним номером, де перед дзеркалом наносила макіяж, й опублікувала пляжне фото з коханим.
Співачка всіляко намагається продемонструвати, що за кар'єру у країні-агресорі ані трохи не хвилюється, але коментарі до допису чомусь закрила. "Приємні спогади з Ісааком Віджраку. Дякуємо за гостинність", – підписала зрадниця.
Ані Лорак з бойфрендом у Дубаї / Фото з інстаграму співачки-зрадниці
Ані Лорак у Дубаї / Скриншот з відео
Чому в Росії скасовують концерти Ані Лорак
- Майже два тижні тому мер Краснодара виступив проти концерту Ані Лорак, який мав відбутися 27 квітня. Він пояснив це тим, що співачка може передати гроші "на підтримку тих, хто воює проти їхніх хлопців", себто оборонців України.
- Російська гастролерка швидко зметикувала й виступила з цинічною заявою, що 2014 року уряд поставив ультиматум і "підштовхнув її до переїзду в Росію", а військової допомоги вона "ніколи не надавала". Крім того, війну вона назвала "конфліктом між Україною та Росією".
- Жару у вогонь піддав волонтер і громадський діяч Сергій Притула – пожартував, що Ані Лорак купила вже три пікапи, п'ять тепловізорів і десять дронів на ЗСУ, й іронічно додав: "Сподіваюся, про це не дізнаються у ФСБ, не хотілося б, щоб у нашої соловушки через це проблеми почалися. Нехай і далі виступає у Росії, а гроші нам переказує".