В Об'єднані Арабські Емірати Ані Лорак полетіла не сама. Компанію зрадниці склав "духовний вчитель" і майстер з духовних практик Ісаак Віджраку. Пара зупинилася в 5-зірковому готелі з видом на найбільше у світі оглядове колесо Ain Dubai.

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Ані Лорак гайнула з Росії в Дубаї

Поки в Росії розбираються, що робити з Ані Лорак, яка то випускала україномовні пісні у вінку, то називала війну "хаосом", сама вона відпочиває на дорогому курорті. Гастролерка похвалилася розкішним номером, де перед дзеркалом наносила макіяж, й опублікувала пляжне фото з коханим.

Співачка всіляко намагається продемонструвати, що за кар'єру у країні-агресорі ані трохи не хвилюється, але коментарі до допису чомусь закрила. "Приємні спогади з Ісааком Віджраку. Дякуємо за гостинність", – підписала зрадниця.

Ані Лорак з бойфрендом у Дубаї / Фото з інстаграму співачки-зрадниці

Ані Лорак у Дубаї / Скриншот з відео

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