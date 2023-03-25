Ані Лорак вирішила, що після року повномасштабної війни настав час розважити своїх російських прихильників, й анонсувала три концерти у квітні. Вона планувала зібрати зали у Воронежі, Ростові-на-Дону та Краснодарі, а після туру Казахстаном та Узбекистаном 27 серпня дати сольник у Москві.

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Квитки на концерти співачки-зрадниці коштують від 2 тисяч рублів, тобто від 956 гривень. Однак і цих грошей вона може не заробити.

Концерти Ані Лорак у Москві / Скриншот з сайту артистки

Припхатися у Краснодар з сольною програмою Ані Лорак планує лише 27 квітня, а мер міста вже проти її концерту. Євгену Наумову чомусь здається, що артистка може заробити криваві рублі й віддати їх на допомогу Україні. Він навіть збрехав, що Кароліна Куєк підтримує Зеленського.

"Ми – жителі проти того, щоб у нашому місті "влаштовували шоу" люди, які зізнаються в коханні до правлячої в Україні влади, яка воює проти нас. Жоден підприємець, актор, співак чи співачка, які мають таку позицію щодо СВО, не будуть тут заробляти. Ми не можемо гарантувати, що зрештою ці гроші не підуть на підтримку тих, хто воює проти наших хлопців, постачає їм снаряди та боєприпаси", – написав Євген Наумов у своєму телеграмі.

На цю заяву Ані Лорак поки ніяк не відреагувала й концерт у Краснодарі з афіші не прибрала.

Мер Краснодара скасував концерт Лорак / Скриншот з телеграму