Українська співачка Оля Полякова відреагувала на нещодавню заяву зрадниці Ані Лорак про те, начебто її змусили виїхати з країни після 2014 року. Артистка опублікувала відео, в якому жартома зізналась, що у всьому – її вина.

Читайте також Донька Лілії Ребрик розсмішила фанів своїм бажання, пов'язаним з Путіним: миле відео

Оля Полякова пожартувала про замовника Ані Лорак

Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили, все це було замовлення. Але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник – я,

– заявила Оля Полякова.

"Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найпопулярнішою. Цей трон хотіла займати я, хотіла бути королевою та номером один".

Оля Полякова додала, що її "жертвою" стала не тільки Ані Лорак, а ще й Світлана Лобода (якій зривали концерти у 2017 році), Маша Єфросиніна та всі інші зірки, що начебто ставали на її шляху. Реалізовував усі бажання артистки її чоловік: "платила я грошима свого чоловіка, бо за все платить він".

Хочу сказати всім артистам: старим, молодим, якщо вам здається, що на вас надійшло замовлення, якщо вас цькують у ЗМІ чи соцмережах, вам заважають погані коментарі, знайте, напевно, ви зазіхнули на мій трон і що то була Оля Полякова,

– "добила" своїх фанів знаменитість.

Оля Полякова замовила Ані Лорак: відео

У мережі з гумором відреагували на звернення Олі Полякової. Вочевидь, зірка вирішила потролити зрадницю та посміятися разом з фанами 1 квітня, – у цей день зірка й опублікувала відео. Над її роликом сміються не лише прихильники, які просять "замовити" Путіна, але й колеги:

Даша Астаф'єва: "Получаєцця, за мене теж щось замовила?";

Оля Цибульська: "Я знала";

Олексій Дурнєв: "Дякую за те, що замовила, щоб дівчата мені скидали нюдси";

Даша Трегубова: "Я знала! Цю кляту піццу теж ти мені регулярно замовляєш".

Додамо, не тільки Оля Полякова тролить Ані Лорак у мережі. Днями з артистки посміявся блогер Антон Ходза та Сергій Притула, які у барвах описали знамениту "допомогу" зрадниці та її колеги Таї Повалій для української армії.