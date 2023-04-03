В Объединенные Арабские Эмираты Ани Лорак полетела не сама. Компанию предательнице составил "духовный учитель" и мастер по духовным практикам Исаак Виджраку. Пара остановилась в 5-звездочном отеле с видом на самое большое в мире смотровое колесо Ain Dubai.

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Ани Лорак гайнула из России в Дубае

Пока в России разбираются, что делать с Ани Лорак, которая то выпускала украиноязычные песни в венке, то называла войну "хаосом", сама она отдыхает на дорогом курорте. Гастролерша похвасталась роскошным номером, где перед зеркалом наносила макияж, и опубликовала пляжное фото с любимым.

Певица всячески пытается продемонстрировать, что за карьеру в стране-агрессоре ничуть не волнуется, но комментарии к посту почему-то закрыла. "Приятные воспоминания с Исааком Виджраку. Спасибо за гостеприимство", – подписала предательница.

Ани Лорак с бойфрендом в Дубае / Фото из инстаграма певицы-предательницы

Ани Лорак в Дубае / Скриншот с видео

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