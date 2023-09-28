Зрадниця вкотре пробила дно: Ані Лорак фінансує викрадення українських дітей Росією

Ані Лорак, яка народилася в Україні, вже понад 10 років живе та працює в Росії. Навіть попри повномасштабне вторгнення вона продовжує будувати кар'єру та розважати громадян країни-агресорки. Її скандальні заяви щоразу не перестають дивувати своїм цинізмом та абсурдністю.

Так, днями співачка дала інтерв'ю пропагандистському каналу "НТВ". Під час розмови з російським журналістом вона підтвердила, що фінансує викрадення українських дітей, пише 24 Канал.

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Як Ані Лорак фінансує викрадення дітей з України

У новому інтерв'ю співачка розповіла, що спрямує частину своїх доходів від виступу в Москві в організацію, яка займається опікою "сиріт-біженців" із Запорізької області та Донбасу. Зрадниця пожертвує гроші російському фонду "Счастливое детство.ru". Вона пояснила, що ця організація пропонує підтримку дітям, які постраждали від "цієї ситуації", ймовірно, маючи на увазі війну, розпочату Росією. Як зазначила Ані Лорак, вона вирішила допомагати дітям, оскільки сама була у школі-інтернаті й нібито розуміє, як їм складно сьогодні. До того ж артистка наголосила, що не існує чужих дітей. Тож вона сподівається на будівництво квартир для викрадених дітей та допомогу їм у Росії.

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