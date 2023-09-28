На днях певица дала интервью пропагандистскому каналу "НТВ". Во время разговора с российским журналистом она подтвердила, что финансирует похищенных украинских детей, пишет 24 Канал.
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Как Ани Лорак финансирует похищенных детей из Украины
В новом интервью певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса. Предательница пожертвует деньги российскому фонду "Счастливое детство.ru". Она объяснила, что эта организация предлагает поддержку детям, пострадавшим от "этой ситуации", вероятно, имея в виду войну, начатую Россией. Как отметила Ани Лорак, она решила помогать детям, поскольку сама была в школе-интернате и понимает, как им сложно сегодня. К тому же артистка подчеркнула, что нет чужих детей. Она надеется на строительство квартир для похищенных детей и помощь им в России.
В России отменяли выступления Ани Лорак из-за украинцев: почему так происходило
- Несколько месяцев назад Москву атаковали беспилотники, о чем заявили пропагандисты. На некоторых из БПЛА заметили интересные наклейки с надписью "Ане Лорак. Фонд мести". Блоггеры активно благодарили ее за помощь, а в сети проходили целые флешмобы.
- После множества мемов о "дронах Ани Лорак" в России отменили концерт артистки, который должен был быть в Ростове-на-Дону летом этого года. Тогда объяснили, что в городе не хотят видеть артистов, которые не поддерживают войну России против Украины. Позже под риском оказался и большое выступление предательницы в Москве ко дню рождения.
- Кроме того, глава федерального проекта по безопасности Виталий Бородин обратился к губернатору Подмосковья с требованием отменить концерт и "принять меры". Ани Лорак была вынуждена оправдываться и говорить, что "никому не оказывала военную помощь".
- Потом Бородин заявил, что певица прошла проверку – претензий у контролирующих органов нет.
- Предательницу еще как-то спрашивали о ее реакции на хейт. Тогда она пожаловалась на украинцев: "Я живой человек, не буду скрывать. Ревила от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а прежде всего женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно".