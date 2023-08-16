Лорак побоялася залишитися без грошей через скасування концертів, тож погодилася на участь у росТБ. Співачка буде наставницею для дітей-вокалістів.

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Про новий контракт Ані Лорак розповіли російські пропагандисти. Вже незабаром на каналі НТВ запустять новий сезон вокального шоу "Ти супер" і українська співачка займе там суддівське крісло.

Я чудово знаю, що таке стояти на сцені, будучи конкурсантом, і на що звертати увагу, коли ти перебуваєш у ложі журі. І я зможу поділитися цим досвідом. Головне завдання – оцінювати не мить, а розглянути потенціал,

– прокоментувала свою роботу артистка.

Зазначимо, що шоу в цинічному стилі росіян. Адже в шоу "Ти супер" беруть участь діти, які опинилися в дитбудинках і школах-інтернатах, а також діти з прийомних сімей. І оскільки пропагандисти люблять використовують дітей у своїх цілях, припускаємо, що на екранах транслюватимуть брехливі історії і про дітей-українців, яких незаконно вивезли до Росії.

Колегами Ані Лорак в цьому шоу будуть:

співак Ігор Крутий, який запевняє, що Росія не веде війну в Україні,

Олексій Воробйов, який виступав у псевдореспубліках Донбасу,

Люся Чеботіна – фанатка Путіна.

Схоже, що після участі Лорак у цьому шоу її можна буде додати до списку брехливих путіністів.

Не так давно Ані Лорак подарувала пральну машину біженцям з Донбасу. Це смішно бодай тому, що саме їх окупанти стягували під час окупації Київщини. Співачка також привезла одяг для дітей, предмети гігієни та продукти, а у квартирі розіграла теплі обійми.