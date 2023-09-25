Флешмоби з подякою Ані Лорак за дрони завдали чимало клопоту зрадниці в Росії. Її мало не виперли з шоу на пропагандистському телебаченні, де зрадниця вирішила заробити рублів.

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Ані Лорак плаче через українців

Артистка 23 вересня з'явилась в ефірі на російському телебаченні, передає 24 Канал. Там її запитали, як зірка реагувала на хейт. Але з приводу чого – ведучий вирішив змовчати.

Я жива людина, не буду приховувати. Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано,

– поскаржилась Ані Лорак.

Та зрадниця почала додавати, що її начебто підтримує сім'я, її мама та донька. Ані Лорак заявила, що на її концерті був аншлаг, а росіяни просять виступити в інших містах. Співачка й справді продовжує розважати громадян країни-терориста, заплющуючи очі на постійні обстріли міст, де вона виросла, навчалась і здобула популярність.

Як українці завдали клопоту зрадниці