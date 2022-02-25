Анджеліна Джолі підтримала нашу державу: "Молюся за людей в Україні"

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі стала однією зі світових зірок, які підтримали Україну. Вона наголосила, що молиться за людей нашої держави та зазначила, наразі невідомо, що буде далі.

Увесь цивілізований світ підтримує Україну. У цей непростий для всього нашого народу час відомі люди закликають боротися з агресором та висловлюють свою підтримку.

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Анджеліна Джолі підтримала Україну

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я зосереджуюсь разом із моїми колегами з The UN Refugee Agency, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні. Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що рано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити", – написала Джолі.

The UN Refugee Agency – агентство ООН, уповноважене надавати допомогу і захист біженцям, вимушено переміщеним громадам і особам без громадянства, а також допомагати їх добровільній репатріації, місцевій інтеграції або переселенню в третю країну. Штаб-квартира компанії знаходиться в Женеві, Швейцарія. Агентство понад 17 300 співробітників, які працюють у 135 країнах.



Анджеліна Джолі підтримала Україну / Фото з інстаграму акторки

Світові зірки підтримують Україну

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