Іванна Сахно – відома американська акторка українського походження. У своєму інстаграмі зірка опублікувала документ Конгресу українців Канади, у якому йдеться, що Росія оголосила війну Україні. Про це повідомляє 24 канал.

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В описі публікації Іванна закликала людей виходити на мітинг до Посольства Російської Федерації у Нью-Йорку.



Іванна Сахно відреагувала на війну Росії з Україною / Фото з інстаграму

Акторка має чітку позицію й неодноразово розповідала, що любить свою Батьківщину. Під час Революції гідності Сахно підтримувала протестувальників у Києві й разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса мітингувала на підтримку України.

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Текст публікації Іванни Сахно:

"Нью-Йорк. Сьогодні 24 лютого о 13:00. Приходьте на адресу 136 E 67th St (Посольство Російської Федерації у США). Слава Україні."